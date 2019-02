Coupe de France EN DIRECT. Paris déjà à sa main... Suivez PSG-Dijon

Le marathon continue pour le PSG. Et pour l'instant, so far so good comme on dit de l'autre côté de l'Hudson river. Bien en place pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans, quasiment champion de France, seulement éliminé de la Coupe de la Ligue, voilà Paris en quart de la Coupe de France. Face à Dijon à domicile, ça devrait pouvoir le faire pour les hommes de Thomas Tuchel. Oui, sauf que justement, en Coupe de la Ligue face à Guingamp, dans un match assez similiaire et avec une équipe très rémaniée, comme ça devrait être le cas ce soir, Paris avait trouvé le moyen de perdre. Alors, rebelote?

>> On se donne rendez-vous autour de 21h pour ce premier quart de Coupe de France...