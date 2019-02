Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, en conférence de presse, le 10 octobre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C'est parti de Twitter et c'est arrivé jusqu'à la presse espagnole. Pep Genesio, le surnom un peu moqueur donné par la frange des supporters lyonnais qui ne tiennent pas en haute estime la puissance tactique de leur coach, a fait le tour du monde. En conférence de presse d'avant-match, à la veille d'OL-Barça, un journaliste espagnol a ainsi demandé à Bruno Genesio l'histoire derrière ce «Pep», et si c'était en référence au vrai Pep, Pep Guardiola.

Bruno Genesio interrogé sur son surnom de "Pep" #OLFCB pic.twitter.com/b9RABDB57S — Olympique Lyonnais (@OL) February 18, 2019

« C’est un peu prétentieux de dire que ma manière d’entraîner ressemble à celle de Guardiola, que je considère parmi les trois meilleurs au monde, répond un Genesio tout sourire. J’adore ce qu’il fait, j’adore sa philosophie de jeu, j’adore ce qu’il apporte aux joueurs et aux équipe qu’il entraîne. Au départ c’était plutôt humoristique de la part d’un des journalistes d’une radio française connue [ndr: ce surnom est en réalité plutôt né sur Twitter]. En tout les cas j’ai adoré la double confrontation qu’on a eue et l’échange rapide que l’on a eu lors de ces deux matchs confirme tout ce que je pense de lui. »

Et quand l'OL aura éliminé le Barça, on ne saura plus qui est le vrai Pep.