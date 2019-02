84e : Sur fond de chants « arbitres de m….» à 30 cm de nos oreilles, on essaie de vous la faire calmement : Beric enroule habilement Martinez et est touché par Da Costa, revenu derrière lui. Il s’écroule et Jérôme Brisard siffle spontanément penalty. Mais il est appelé pour revoir les images, et une minute plus tard il annule sa décision. Sainté et l’utilisation du VAR, ça devient quand même un sacré truc de maboule.