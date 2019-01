Romain Ntmack, nouveau joueur frisson des Bleus? — SYLVAIN THOMAS / AFP

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé mercredi les non capés Romain Ntamack au centre et Paul Willemse en deuxième ligne pour affronter le pays de Galles vendredi au Stade de France​ en ouverture du Tournoi des six nations, où Mathieu Bastareaud ne sera même pas remplaçant.

Bon #NEFAISONXV sur le papier équipe intéressante. Mais cela n'empêche pas d'être inquiet. Allez le XV de France pour ce nouveau tournoi pic.twitter.com/sHdoCT8EKS — Notrub (@VinCine42) January 30, 2019

Bastareaud, vice-capitaine des Bleus, fait les frais de la volonté de Brunel d’apporter de la vitesse au jeu avec la titularisation de Ntamack, âgé de 19 ans et champion du monde avec les moins de 20 ans en juin 2018. Willemse, également convoqué pour la première fois après avoir été naturalisé en décembre -- il est né en Afrique du Sud -- a lui été préféré à Félix Lambey, relégué sur le banc.

Le XV de départ : Médard - Penaud, Fofana, Ntamack, Huget - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Lauret - Willemse, Vahaamahina - Atonio, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants : J. Marchand, Priso, Bamba, Lambey, Alldritt, Serin, Fickou, Doumayrou