EN DIRECT. France-Allemagne: Les Bleus remis de leur désillusion danoise? Il y a une médaille de bronze au bout...

Aller chercher cette médaille de bronze pour ne pas ressasser des siècles cette humiliation subie en demi-finale. Les Bleus n'ont eu 36 heures pour se remettre du coup de bambou danois​, mais on peut leur faire confiance pour savoir se remobiliser. Sur les 9 demi-finales perdues dans son histoire, l’équipe de France a su gagner la consolante du dimanche à six reprises. L’exemple le plus récent ? Il y a deux ans, quand les hommes de Dinart avaient su battre le Danemark après une autre rouste encaissée face à l’Espagne. "Maintenant il ne faut pas baisser les bras, on a une médaille à aller chercher. Toute l’équipe ne veut pas se retrouver avec la médaille en chocolat. Faire tout ce chemin pour finir quatrièmes". Les mots sont de Mevlyn Richardson, seule individualité à la hauteur vendredi. Il n’y a plus qu’à…