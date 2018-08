Gros dimanche de foot sur 20 Minutes les amis ! Aujourd’hui, on est chaud patate pour vous liver les trois matchs du jour en Ligue 1 avec, pour bien commencer ce marathon, un Strasbourg-Sainté qui s’annonce plutôt sympa sur le papier. Les hommes de Thierry Laurey retrouvent leur chaudron à eux, quelques semaines après le match de folie contre Lyon qui avait validé leur maintien au terme d’un match de dingue et d’une soirée de folie. Victorieux à Bordeaux lors de la 1ère journée, les Strasbourgeois veulent poursuivre sur leur lancée et enchaîner un petit 6 points sur 6. En face, avec le retour de Cabella et l’arrivée de Khazri, les Verts ont des ambitions cette saison et ça commence, après leur succès initial contre Guingamp, par un premier voyage fructueux.

>> Je vous donne rdv vers 14h45 pour les compos des équipes.