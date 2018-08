Rancœur: La plaque en hommage à Courtois dégradée par des supporters de l'Atlético Madrid

Thibault Courtois avec sa tenue de la DDE. — Alex James/JMP/Shutters/SIPA

Thibaut Courtois n’a jamais officiellement appartenu à l’Atlético Madrid (il y était seulement prêté par Chelsea entre 2011 et 2014) et cela fait maintenant quatre ans qu’il n’a plus porté le maillot des Colchoneros, mais cela n’empêche pas les supporters Rojiblancos de l’avoir très mauvaise après le transfert du gardien belge chez le voisin et ennemi du Real Madrid. Histoire de marquer le coup, ceux-ci ont saccagé la plaque qui rendait hommage à Courtois, au pied du nouveau stade du Wanda Metropolitano.

Courtois's plaque vandalized by Atletico fans.

It's not just us who hate that snake. pic.twitter.com/fxU7Zp7uX6 — Hamza (@QueJugador_) August 11, 2018

Crachats, jets de bières, peinture et insultes, rien n’a été épargné. Le retour de demi-finaliste du Mondial russe devrait donc recevoir un accueil appuyé lors du premier derby entre l’Atlético et le Real.