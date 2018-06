Outrage et violences : Un mois ferme à Monaco pour un footballeur danois

Aujourd'hui au Panionios, Nicki Nielsen a évolué à Evian TG en 2014. — AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD

Un footballeur danois évoluant dans le championnat grec, Nicki Nielsen, a été condamné lundi à un mois de prison ferme après avoir frappé une femme qui tentait de s’interposer alors qu’il était en train d’étrangler sa compagne. Condamné pour « outrage » et « violences », l’homme de 30 ans devra en outre verser 750 euros d’amende et 3.000 euros de dommages et intérêts à sa victime.

Jeudi dernier, le footballeur du Panionios avait frappé la femme qui intervenait alors qu’il était en train d’étrangler sa compagne, une étudiante danoise de 20 ans, devant un bar de la Principauté. Il avait été libéré après une nuit en cellule de dégrisement, avait révélé le quotidien Monaco-Matin. Le lendemain, la victime avait déposé plainte, attestant d’une interruption totale de travail de 10 jours.

Ancien d’Evian TG

L’ancien attaquant d’Evian Thonon-Gaillard avait été arrêté le soir même par la police monégasque, avec moins d’un gramme de cocaïne sur lui. Les enquêteurs ont trouvé dans son téléphone portable des photos de relations sexuelles, de séances de shoot et de femmes couvertes d’ecchymoses.

Sur une vidéo, prise sur un boulevard de Monaco, il se fait faire une fellation en pleine rue. « Il y a déjà eu un précédent quand monsieur tripote sa copine dans un avion… Il faut porter un coup d’arrêt à ce genre d’attitude déplacée. On ne peut pas admettre de faire la fête de cette façon en Principauté », a déclaré le procureur Cyrielle Colle, demandant six mois de prison ferme.

« J’avais beaucoup trop bu », s’est défendu le prévenu à l’audience. « Les coups ? Cela ne me ressemble pas. C’est inimaginable que j’ai pu avoir pareil comportement. Mais je ne mets pas en doute les déclarations de la victime. Je suis prêt à l’indemniser », a-t-il poursuivi.