Mercato: Lewandowski veut quitter le Bayern Munich, c'est officiel (et le PSG est sur les rangs)

Robert Lewandowski. — Christof STACHE / AFP

L'attaquant star du Bayern Munich, le Polonais Robert Lewandowski, 29 ans, veut quitter le club bavarois cet été car il a «besoin de changement et de défi», a indiqué mercredi au magazine allemand Sport Bild son agent, Pini Zahavi. «Robert a le sentiment qu'il a besoin de changement et de défi dans sa carrière. Les patrons du FC Bayern sont au courant», a indiqué M. Zahavi à l'hebdomadaire, sans donner d'indication sur le club qui pourrait accueillir l'international Polonais, sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2021.

[SPORT BILD] Lewandowski serait en partance pour le PSG.

Un éventuel transfert + échange avec Cavani est évoqué. pic.twitter.com/ZnDYB6gswo — FC Bayern France (@FCBayern_France) May 30, 2018

Le club bavarois ne veut pas voir partir son buteur fétiche, auteur de 29 buts cette saison en Bundesliga avec le Bayern où il évolue depuis 2014, ce qui n'empêche pas les spéculations autour de son départ vers un autre gros club européen -- Real Madrid, Paris Saint-Germain... -- d'enfler depuis plusieurs mois, tout en étant à chaque fois démenties par le joueur lui-même. La machine à rumeurs s'est emballée de plus belle en février, lorsque Lewandowski a changé d'agent pour confier ses intérêts à l'Israélien Pini Zahavi, l'un des hommes forts du marché des transferts internationaux, réputé proche du Real Madrid.

«Les raisons de Robert ne sont pas l'argent ou tel club», a fait valoir à Sport Bild M. Zahavi, qui dit espérer que les dirigeants du Bayern -- le président Uli Hoeness et le patron Karl-Heinz Rummenigge -- comprendront la volonté de Lewandowski, qui s'est fixé pour objectif de gagner la Ligue des champions. Or le club bavarois n'a plus atteint une finale de C1 depuis 2013, année où il l'avait emporté aux dépens de Dortmund.