Bon et bien on y est. Après une semaine complètement folle (et dont on se serait bien passé) à cause des violences de certains supporters ajacciens et un match contre Le Havre rocambolesque, les Corses reçoivent le TFC à… Montpellier. Après le bordel taille XXL du match face au Havre, la LFP a décidé de délocaliser ce match dans l’Hérault. On va donc vivre ce match aller dans une ambiance vraiment bizarre puisqu’il se jouera à huis clos. On va voir si les derniers jours mouvementés ont eu un impact sur la forme et l’état d’esprit des Corses. En face, même si les Toulousains ont tenté de rester le plus en retrait possible de cette affaire, on peut quand même penser qu’ils n’ont pas vécu la meilleure des préparations.

>> Je vous donne rendez-vous vers 20h30.