VIDEO. Juve-Napoli: Joie et folie dans les rues de Naples après la victoire qui relance la Serie A

Les Napolitains fêtent le but de Koulibaly — Maffia/UK Sports Pics/SIPA

Un match à enjeux, un but vainqueur à la 90e sur la pelouse du leader, le championnat totalement relancé. Ajoutez à cela le fait que la scène se déroule en Italie et que l’heureuse équipe soit Naples (vainqueure 1-0 de la Juve grâce à un but de Koulibaly) et vous obtenez un feu d’artifice d’euphorie. Et un feu d’artifice tout court, d’ailleurs. Les Napolitains ont dégainé les engins pyrotechniques pour illuminer leur ville après avoir battu la Juventus​.

Les napolitains célèbrent la victoire dans les rues de la ville pic.twitter.com/NNeobE4FVy — FrSerieA (@FrSerieA) April 22, 2018

Mais c’est loin d’être tout. Plusieurs milliers de Napolitains se sont pointés à l’aéroport pour accueillir leurs héros victorieux comme s’ils venaient de gagner cette Serie A certes relancée, mais pas du tout acquise - la Juve conserve un point d’avance sur son dauphin. Impressionnant.

Les 10 000 tifosi à l'aéroport de Naples pic.twitter.com/CbCZAVFBrQ — FrSerieA (@FrSerieA) April 22, 2018

On se demande à quoi ressembleront les festivités si le Napoli parvient à s’adjuger un troisième titre de champion d’Italie à l’issue de la saison. Réponse, peut-être, dans quatre journées.