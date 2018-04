VIDEO. ArsèneOut: Doublé de Lacazette et (petit) hommage des fans d'Arsenal à Wenger

Une supportrice remercie Wenger pour ses 22 ans passés à la tête d'Arsenal. — Michael Zemanek/BPI/Shu/SIPA

Arsenal, très laborieux malgré l'ampleur du score (4-1), a battu West Ham dimanche lors de la 35e journée de Premier League, pour le premier match des «Gunners» depuis l'annonce du départ d'Arsène Wenger en fin de saison, après 22 années à la tête du club. Dans le programme officiel, Wenger avait réitéré son appel aux supporters pour qu'ils soutiennent l'équipe jusqu'à la fin de la saison, Arsenal ayant toujours une chance de se qualifier pour la Ligue des champions grâce à l'Europa League. Il n'a pas vraiment été écouté...

غناء جمهور ارسنال :



"One Arsène Wenger, there's only one Arsène Wenger"#MerciArsène pic.twitter.com/Zkl8h7GHX8 — Arsenal Oman (@Arsenal_Oman) April 22, 2018

Si l'annonce, vendredi, du départ du légendaire manager était censée provoquer un électrochoc, c'est un peu raté: les «Gunners» ont mal joué et le match n'a décollé qu'en fin de match, avec un doublé de Lacazette, alors que les «Hammers» avaient jeté l'éponge Il y avait évidemment moins de sièges libres que lors des derniers matches à l'Emirates Stadium, mais l'enceinte, toujours calme, n'avait pas fait franchement le plein.

Les #Gunners ont offert un match animé à leur manager qui s'en ira en fin de saison ⚽🔥



Résumé de #ARSWHU ici ⬇📺https://t.co/zWI35BX2Qo — SFR Sport (@SFR_Sport) April 22, 2018

Quelques bannières «Merci Arsène», des chants sporadiques «Il n'y a qu'un seul Arsène Wenger», mais pas une grande ambiance dans le nord de Londres. A vrai dire, ce sont les moqueurs supporters des «Hammers» qui ont fait le plus de bruit en chantant: «Arsène Wenger, il est parti car vous jouez comme des m...!». Il a fallu attendre les deux buts de Lacazette, qui a fait le plein de confiance avant la Ligue Europa, pour que le stade se détende un peu et entonne quelques chants à la gloire de son manager historique. Franchement, on s'attendait à mieux.