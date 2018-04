TFC-SCO: Tombeur d'Angers, sa victime préférée, Toulouse fait un bon pas vers le maintien

Issa Diop, le capitaine du TFC, face à l'Angevin Karl Toko Ekambi, le 21 avril 2018 au Stadium de Toulouse. — P. Pavani / AFP

Sanogo et Gradel sur penalty sont les buteurs du TFC.

Toulouse restait sur huit matchs sans victoire.

Heureusement pour Toulouse, il y a aussi Angers en Ligue 1. Alors qu’il restait sur huit matchs sans succès, le TFC a maté un SCO quasi maintenu et aux abonnés absents samedi soir au Stadium (2-0), grâce à Yaya Sanogo (42e) et Max-Alain Gradel (60e, sur penalty). Voici deux ans, c’est en Anjou que l’équipe de Pascal Dupraz avait sauvé in extremis sa peau dans l’élite (2-3) en épilogue d'une ébourrifante remontada.

Et la saison dernière, Issa Diop et ses collègues avaient mis un terme à une vilaine série (déjà) de cinq défaites d’affilée en torpillant la bande à Stéphane Moulin (4-0, 5 février 2017).

Mais revenons aux temps présents, à une époque où le sobre Michaël Debève a succédé au bouillant Dupraz sur le banc d’un TFC qui a fait un joli pas vers le maintien à cinq étapes de la fin. Petit topo des bas-fonds de l’élite, dont Metz continue à côtoyer les abysses : Lille, qui viendra le 6 mai au Stadium, a (encore) perdu et massacré sa différence de buts à Marseille (5-1) alors que Troyes est loin d’avoir gagné ce dimanche à Saint-Etienne.

« Cela faisait un moment que ça ne tournait pas en notre faveur, souligne Debève. On nous reprochait de ne pas être assez efficaces, on l’a été : nous n’avons pas concédé d’occasion et nous avons fait les choses nécessaires offensivement. » En face, Stéphane Moulin l’avait mauvaise : « Le match était d’un petit niveau de L1 et nous avons été encore en dessous. » La dalle angevine n’avait pas fait le voyage à Toulouse ce week-end.

Deux déplacements à venir

Le TFC, 17e de Ligue 1, compte quatre longueurs d’avance sur la zone rouge et un goal-average largement moins mauvais que celui de leurs adversaires. Mieux : il peut doubler Strasbourg et Caen, s’il gagne mercredi en Normandie un match « bonus », initialement prévu le 14 avril et reporté pour cause de pelouse inondée, quatre jours avant d’aller à Rennes.

Deux déplacements qui se succèdent, ce n’est toutefois pas forcément très bon pour une équipe qui n’a gagné que deux fois loin du Stadium cette saison. Avant Nice (0-1) lors de la première sortie de l’ère Debève, le TFC s'était imposé à... Angers (0-1), il y a six mois jour pour jour. Quand on vous dit que le SCO est une bénédiction pour Toulouse…