Paris-Roubaix : L'inquiétude est à son comble dans l'équipe du coureur belge victime d'un arrêt cardiaque

Les yeux rouges, la voix tremblante, Michiek Elijzen a sans doute vécu la pire journée de sa vie de directeur sportif sur ce 116e Paris-Roubaix. Le responsable de l’équipe belge Verandas-Willems est inquiet depuis plusieurs heures.

À environ 150 kilomètres de l’arrivée, l’un de ses coureurs, Michael Goolaerts a été retrouvé inanimé sur le bord de la route après une chute. Après avoir fait un arrêts cardiaque, le coureur de 23 ans a été réanimé puis hélitreuillé au centre hospitalier de Lille dans un état préoccupant avec le médecin et le manger de l’équipe à ses côtes.

Dans un communiqué médical publié en début de soirée, on apprend même que le pronostic vital du coureur est engagé.

« On n'a pas de nouvelles»

« On ne sait pas quel est son état car on n’a pas de nouvelles. On attend. Au moment de la chute, son état était très grave. Maintenant, je ne sais pas », s’inquiète le directeur sportif.

Quant aux circonstances de la chute, Michiek Elijzen était bien incapable de donner les circonstances de l'accident. Car plusieurs versions circulent. L’une dit que Goolaerts a fait son premier arrêt cardiaque avant de tomber. L’autre dit que c’est la chute qui a provoqué l’arrêt cardiaque.

Des circonstances qui restent floues

« Je ne sais pas. Il y a peut-être des coureurs du peloton qui ont vu ce qui s’est passé. ; Mais moi, j’étais dans la voiture et je ne sais pas », poursuit Michiek Elijzen qui a eu beaucoup de mal à se concentrer sur la course après ce grave accident.

« C’est bizarre car une fois que tu as vu un coureur de ton équipe dans un état comme ça, la course n’est plus importante J’avais l’esprit ailleurs », conclut le directeur sportif d’une équipe sous le choc.