Sur le papier, l'OM joue à l'extérieur mais on sait tous que la réalité est toute autrel: au Stadium, les Marseillerais mettront les pieds dans un stade où leur cote de popularité est l'une des plus élevées hors du Vélodrome. Vanne facile, classique, mais toujours efficace. La bise aux supporters du TFC au passage, on sait que votre vie n'est pas des plus simples, courage. Les Toulousains sont à la porte de la zone de relégation et ne diraient pas non à un exploit pour s'en éloigner le plus possible. L'OM a pour sa part des problèmes de riche, à savoir choisir entre lutter pour la deuxième ou la troisième place. Un dilemme déjà plus intéressant.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ réel de ce live