VIDEO. Les Jeux paralympiques d'hiver 2018: Combien de médailles pour les Français ?

La délégation française lors de la Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver le 9 mars. — Joel MARKLUND / OIS/IOC / AFP

La 12e édition des Jeux paralympiques est officiellement ouverte à Pyeongchang en Corée du Sud. Pour bien commencer les festivités, les spectatrices et spectateurs ont pu assister à une cérémonie d’ouverture de toute beauté et le traditionnel passage des délégations. Place maintenant à la compétition et ce jusqu’au 18 mars. 670 sportifs originaires de 46 pays vont s’affronter dans des disciplines aussi variées que le ski de fond, le snowboard, le hockey sur glace, le curling, le biathlon et bien sûr, le ski alpin. Il est peu de dire que nous attendons beaucoup de nos athlètes français (au nombre de 12 plus 3 guides pour accompagner les sportifs non-voyants). Réussiront-ils à faire aussi bien qu’à Sotchi en 2014 où la France avait terminé à la 5e place avec 12 médailles (dont 5 en or) ? Avec à leur tête Marie Bochet, la reine du ski alpin (détentrice de 4 titres lors de la précédente édition), tous les espoirs sont permis.

Comme à Rio en 2016, pour les derniers Jeux paralympiques d’été, les épreuves seront retransmises en direct sur France Télévisions. Allez les Bleu(e)s !