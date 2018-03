VIDEO. «Un sentiment de honte», Corinne Diacre très en colère après la lourde défaite des Bleues contre l'Angleterre

Les Anglaises célèbrent leur deuxième but face aux Bleues. — Fred Vuich for FA/Shutt/SIPA

Chaque année, la SheBelieves Cup réunit aux Etats-Unis les meilleures nations mondiales du football féminin pour un tournoi amical. Tenante du titre, l’équipe de France féminine s’est lourdement inclinée 4 à 1 face à l’Angleterre jeudi à Columbus (Ohio) en ouverture de la compétition.

>> A lire aussi : Fraîchement nommé sélectionneur des Anglaises, Phil Neville s'excuse pour des tweets sexistes

Les Bleues sont passées complétement à côté de leur premier match contre des Anglaises dirigées pour la première fois par l'ancien joueur de Manchester United, Phil Neville.

Menées 4 à 0 après 47 minutes de jeu, les Bleues ont sauvé l’honneur grâce à une réalisation de Gaëtane Thiney à la 77e minute. Remplaçante pour son retour en sélection pour la première fois depuis l’Euro 2017, la joueuse du Paris FC a inscrit son 56e but en 142 sélections sous le maillot de l’Equipe de France.

Corinne Diacre «très en colère»

« On est très loin des exigences du niveau international. Je suis très en colère contre mes joueuses. J’ai un sentiment de honte. Je trouve que c’est inadmissible. Être loin du niveau quand on se bat, ça peut arriver. Là, ce qu’on a démontré, c’est impensable », a lâché Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues, au micro d'Infosport +.

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2019 en France, la réaction des Bleues sera très attendue dimanche contre les Etats-Unis et mercredi contre l’Allemagne.