Coupe de France: Désillusion pour l'OL, Caen affrontera le PSG en demi-finale

Ismael Diomande a inscrit le but victorieux pour Caen face à Lyon en quart de finale de la Coupe de France, le 1er mars 2018. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nouvelle désillusion pour l’OL. Eliminé en Coupe de la Ligue, décroché dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions en L1, Lyon a été sorti en quarts de finale de la Coupe de France, jeudi à Caen (1-0).

Passes ratées, contrôles foirés, péchés d’individualisme (à l’image de Depay et Maolida), l’OL a bafouillé son football. Seules les têtes de Maolida (38e) ou Tousart (51e) et les tirs de Traoré (83e) et Cornet (87e) ont fait illusion. Dans leur tenue orange fluo, très pratique en ces journées enneigées, les Caennais, eux, n’ont pas beaucoup inquiété Lopes, qui revenait dans les buts après avoir raté le derby.

Il leur a finalement suffi d’une seule occasion, une tête de Diomandé à bout portant (77e), pour valider leur billet pour la demi-finale face au PSG. Il ne reste à l’OL que la Ligue Europa pour espérer décrocher un titre cette saison.