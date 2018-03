VIDEO. Liga: Il est on fire, après son triplé, Griezmann s'offre un quadruplé

Antoine Griezmann célèbre son quadruplé avec l'Atletico Madrid face à Leganes, le 28 février 2018. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

On ne l’arrête plus. Après un triplé face à Séville dimanche, Antoine Griezmann a inscrit un quadruplé lors de la victoire de l’Atletico face à Leganes, mercredi. Un duel en 1 contre 1, un amour de coup franc dans la lucarne, une magnifique tête en extension et une reprise de volée… Le Français a tout fait au pauvre Pichu. On admire ça en vidéo.

Quatre buts pour un Français dans l’un des cinq grands championnats européens, ça ne court pas les rues. Il faut remonter à 2011, avec un quintuplé de Louis Saha avec Everton, et à 2004, avec un quadruplé de Thierry Henry avec Arsenal.

Pour ceux qui comptent, Grizou a donc inscrit sept buts en 115 minutes, soit un toutes les 16 minutes. Avec 15 buts cette saison en Liga, il double Cristiano Ronaldo et passe en 4e position du classement derrière Messi (22), Suarez (20) et Aspas (16), et il a au passage franchi le cap des 100 buts sous les couleurs de l’Atletico. De bon augure avant la Coupe du monde.