Ils ne sont pas encore à la maison. Partie au petit matin de Séoul, la délégation française qui nous revient des Jeux olympiques de Pyeongchang devait atterrir à Lyon autour de 16 h 30, heure française. Sauf que l’avion a connu un petit problème : selon Flight Radar, qui surveille l'évolution du trafic aérien en direct, le vol F4001 a connu un gros ralentissement en survolant la Mongolie, pour l’instant inexpliqué. Ce qui l’a obligé, après avoir tourné en rond dans le ciel quarante-cinq minutes en attendant une redirection, à être dérouté vers l’aéroport de Prague pour y faire le plein et finir le trajet en direction de Lyon.

French Olympic Team flying home from #OlympicGames2018 https://t.co/u5QebOAu2V pic.twitter.com/TvIsqG3pJN

Depuis leur escale de Prague, certains athlètes comme le biathlète Antonin Guigonnat ont ainsi tweeté. « On s’est un peu perdu au-dessus de la Mongolie », plaisante-t-il.

On s’est un peu perdu au dessus de la Mongolie... on s’est arrêtés en l’air un peu plus d’une heure! 🤔Actuellement en ravitaillement a Prague. https://t.co/zNURZ8LN5t