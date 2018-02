Depardieu scotché en tribune, tifos annulés... Quand la collaboration OM-Netflix fait un gros bide au Vélodrome...

Gérard Depardieu et Benoît Magimel. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Ça devait être une grande première, mais on repassera. A l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, dimanche soir, dans le cadre de la 26e journée de L1, le Vélodrome aurait dû se mettre aux couleurs de la série « Marseille », créée par Netflix, à l’occasion de la sortie prochaine de la saison 2.

En tribune, des acteurs de la série étaient présents, comme Gérard Depardieu​, Benoît Magimel ou Géraldine Pailhas, le premier devant même fouler la pelouse pour donner le coup d’envoi.

🎬 Gérard Depardieu assiste ce soir à #OMFCGB pic.twitter.com/6YaeYb2Kip — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2018

Dans les virages, c’est un tifo géant financé par Netflix et censé faire la promo de la saison 2 de « Marseille », qui devait accompagner l’entrée des joueurs. Sauf que cette initiative n’a pas plu à tous les supporters de l' OM, jugeant qu’en acceptant de faire de la pub à Netflix, les ultras perdraient une partie de leur âme.

Je ne suis pas contre le développement de l’#OM à l’international, la mondialisation et tout mais un tifo publicitaire pour la saison 2 de Marseille de Netflix, plus que sceptique.



C’est de la publicité, donc sûrement financé par Netflix ? — OManiaque (@OManiaque) February 17, 2018

Finalement, vers 17h30, à moins de quatre heures du coup d’envoi, les Yankees ont préféré renoncer à déployer le tifo.

[@RMCsport] Le coup d’envoi fictif que devait assurer Gérard Depardieu, l’un des acteurs phares de la série, est à cette heure menacé, Netflix et l’OM craignant que des sifflets et des insultes accompagnent son arrivée sur la pelouse. #OMFCGB — Le Journal de l'OM (@LeJournalOM) February 18, 2018

L’Equipe nous apprend même que Netflix, agacé par ce qui s’est passé, a annulé ses autres pubs et animations au Vélodrome. Et Gérard Depardieu, lui, n’est même pas venu donner le coup d’envoi. Un vrai bide, on vous dit.