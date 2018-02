JO 2018: Les Françaises boivent la Tess... Ce que vous avez manqué de cette sale nuit à Pyeongchang

Tessa Worley a déçu sur le Super-G — Tom Lovelock/SilverHub//SIPA

Vous dormez la nuit ? Nous, pas pendant ces JO. Chaque matin, on vous raconte ce que vous avez loupé à Pyeongchang. Allez, bon p’tit dej'.

Les Françaises de la journée

On vous voit venir, nous sommes des haters et nous devrions faire preuve d’un peu plus de patriotisme. Mais que voulez-vous, ce n’est pas de notre faute si nos meilleures chances de médaille n’assument pas leur statut. Et du coup, on a vraiment vécu une sale nuit du côté de Pyeongchang. Tess Ledeux a chuté au milieu d’un run jusqu’ici exceptionnel en qualifs et dit adieu à ses chances de voir la finale. Et nous, on est tombé de haut avec elle.

Quasiment dans le même temps, en ski alpin, Tessa Worley foirait complètement son Super-G avec le dossard numéro deux. Deux, comme le nombre de secondes de retard sur les meilleures du jour. Malheureusement pour « la puce », les JO ont l’air d’avoir une dent contre elle.

La star

Lindsey Vonn était attendue sur ce même Super-G, mais une erreur sur le bas de la piste lui a coûté au moins le podium et on serait tenté de dire la victoire. C’est bête, elle avait vraiment fait le plus dur. Et puis ça fait une semaine qu’on nous parle de cette « neige américaine », qui aurait dû l’avantager. Mais non.

Le tweet

Le Super-G avait été repoussé pour cause de vent - pour changer un peu. Ce qui a valu à l’un de nos confrères de faire référence à l’excellente Cité de la Peur.

On peut reporter mille fois un super-G mais on ne peut pas reporter 1000 super-G une fois — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) February 17, 2018

L’image

On est désolé de ne parler que de ce Super-G, mais c’est aussi là-bas que l’histoire du jour s’est dérouéle. Ester Ledecka, référence mondiale en… snowboard alpin, s’est adjugé une épreuve de ski alors qu’elle n’avait jamais atterri sur le moindre podium de Coupe du monde auparavant. Ça pour être une belle histoire, c’est une belle histoire.