VIDEO. JO 2018: Un monstrueux Martin Fourcade remporte l'or sur la poursuite

Cette fois, le boss a tenu son rang. Très déçu de sa 8e place sur le sprint, dimanche, Martin Fourcade a rectifié le tir et remporté de main de maître la poursuite, lundi. Alors qu'il avait commis trois fautes sur le pas de tir lors de la première épreuve de ces JO de Pyeongchang, le multiple champion du monde a réalisé un 19/20 lundi et a relégué ses adversaires à plus de trente secondes.

« Quand j’ai réussi une bonne performance lors d’un sprint sans l’avoir remporté, je me retrouve au départ de la poursuite dans une position de chasseur. J’aime planifier mon retour sur mon adversaire et parvenir à le rattraper un peu avant le moment prévu. J’aime passer de chasseur à gibier quand je reprends la tête de la course ! », expliquait Fourcade dans sa biographie, Mon rêve d’or et de neige. Dimanche, Arnd Peiffer, le champion olympique de sprint a senti le souffle du Pyrénéen et a craqué au troisième tir. L'Allemand a terminé à la troisième place, devancé par le Suédois Samuelsson.

Martin Fourcade conserve donc son titre acquis à Sotchi en 2014 et apporte la deuxième médaille d'or à la délégation française après la belle breloque glanée par Perrine Laffont, en saut à ski, dimanche. Surtout, avec le bronze d' Anaïs Bescond plus tôt, le biathlon tricolore reprend un peu du poil de la bête, après le zéro pointé lors du sprint.