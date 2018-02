Ahlalalala, et dire que tout est parti d'un mug... Après la belle victoire lyonnaise face au PSG, l'OL s'est probablement vu trop beau car depuis ce match, les joueurs de Genesio ont enchaîné deux défaites de rang (face à Bordeaux et à Monaco) et, après le nul de l'OM à Sainté et la victoire monégasque à Angers ce week-end, ils pointent désormais à 4 longueur de la troisième place. Ce match contre le Stade Rennais ce soir est donc crucial pour les Gones s'ils veulent pouvoir lutter dans la course au podium jusqu'au bout de la saison. En face, K-O debouts après la défaite dans le derby contre Guingamp en toute fin de rencontre, les Bretons arrivent dans le Rhône pour faire un bon résultat. On devrait donc assister à une rencontre plutôt sexy. On devrait.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour suivre ce match tous ensemble sur le canapé.