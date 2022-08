Elon Musk met au défi Twitter de prouver la part de faux comptes

Elon Musk a mis au défi samedi le patron de Twitter de débattre publiquement et prouver la part de faux comptes sur le réseau social, point de désaccord mis en avant par le multimilliardaire américain pour retirer son offre d’achat, lançant une bataille judiciaire. « Si Twitter fournit simplement sa méthode d’échantillonnage de cent comptes et la manière dont ils sont avérés réels, l’accord devrait se poursuivre selon les conditions d’origine », a tweeté Elon Musk.

« Cependant, s’il s’avère que leurs déclarations auprès de la SEC (régulateur boursier américain) sont matériellement fausses, cela ne pourra pas être le cas », a-t-il averti. Elon Musk avait signé un accord de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social, avant de le rompre unilatéralement début juillet. Il estime que Twitter a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme, et affirme même que le réseau social a « fraudé »​, en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables.

Défi lancé

« Je mets au défi Parag Agrawal (directeur général de Twitter) de débattre publiquement du pourcentage de faux comptes sur Twitter », a également tweeté le fantasque patron de Tesla. « Laissons-le prouver au public que Twitter a moins de 5 % d’usagers quotidiens faux ou indésirables », a-t-il ajouté. Une bataille judiciaire est désormais lancée. Un procès doit s’ouvrir le 17 octobre devant la Delaware Court of Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires, et durer cinq jours.

Twitter a en effet attaqué en justice l’homme le plus riche de la planète, pour le contraindre à honorer sa promesse. Celui-ci a contre-attaqué devant la même juridiction, avec une plainte dans laquelle il demande au tribunal de le libérer de l’accord et de condamner Twitter à lui verser des dommages et intérêts. Auparavant, les actionnaires de Twitter se réuniront le 13 septembre pour autoriser ou non cette acquisition, qui représenterait une plus-value conséquente pour les actionnaires.