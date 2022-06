Un nouveau téléphone promet une autonomie… D’une semaine. Il s’agit de l’Oukitel WP19. Un smartphone qui dispose d’une batterie de 21.000 mAh et qu’on ne voit sur nul autre appareil, explique Frandroid ce mercredi.

Le modèle peut fonctionner pendant trente-six heures en lecture vidéo et 123 heures (soit un peu plus de cinq jours) pour écouter de la musique, et une heure de moins en mode appel. En veille, le smartphone peut rester 2.252 heures sans s’éteindre.

Il peut servir de batterie

Le WP19 peut aussi servir d’accumulateur et alimenter d’autres objets comme des écouteurs, une montre connectée ou même un autre smartphone. Pour recharger sa batterie, le smartphone a besoin de quatre heures en utilisant une puissance de 27 W. Une heure de charge équivaut à une journée d’utilisation.

Côté spécification, l’Oukitel WP19 est doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensible. Le capteur principal photo fait 64 Mpx, celui de nuit 20 Mpx et le capteur macro 2 Mpx. Le WP19 dispose du dernier Android 12, du NFC et du Bluetooth 5.0. L’appareil est vendu 687,81 euros sur AliExpress. Mais attention, pour les consommateurs français, les bandes qu’il utilise ne sont pas forcément compatibles avec les réseaux français, pointe Frandroid. Et il faudra s’habituer à un design pour le moins robuste.