Les coupures délibérées d’internet par des États ont nettement augmenté en 2021 avec 182 cas recensés par le collectif d’organisations #KeepItOn dans un rapport publié jeudi, soit une hausse de plus de 14 % par rapport à 2020.

34 pays « coupeur » en 2021

« Avec le retour graduel à la normalité après la propagation de la pandémie mondiale de Covid-19, nous avons observé une résurgence spectaculaire des coupures d’internet en 2021 », écrivent les auteurs du rapport. 34 pays ont coupé l’accès à leurs citoyens l’année dernière, contre 29 en 2020.

L’Inde est de loin le pays où le plus grand nombre d’incidents ont été constatés avec 106 coupures. Une grande partie de ces cas ont eu lieu dans le territoire de Jammu-et-Cachemire, disputé entre l’Inde et le Pakistan. La Birmanie arrive en seconde position du classement (15 coupures), suivie de l’Iran (5), du Soudan (5), de Cuba (4) et de la Jordanie (4).

De nombreux contextes

Les coupures sont intervenues dans des contextes divers : manifestations et coups d’État (Birmanie, Soudan, Iran, Jordanie, Pakistan, Eswatini, Cuba, Burkina Faso), élections (Tchad, République démocratique du Congo, Iran, Niger, Ouganda, Zambie), zones de conflit (Ethiopie, Birmanie, bande de Gaza) ou encore pour empêcher la triche lors d’examens (Algérie, Syrie, Soudan).

#KeepItOn note toutefois un déclin du nombre de suspensions d’internet en période électorale, citant en exemples des pays comme le Bénin, l’Irak et la Gambie où l’accès a été maintenu tout au long de l’année. Le collectif, qui regroupe 282 organisations dans divers secteurs (ONG, lobbies, centres de recherche, fondations, médias) et dans une centaine de pays, salue également les condamnations formulées par le G7 et les Nations Unies contre les coupures d’internet et les restrictions d’accès au réseau.