INFO 20 MINUTES Les jeunes Français sont ceux qui font le plus confiance au projet de monnaie électronique initié par Facebook, selon un sondage Yougov pour « 20 Minutes »

Facebook prévoit de lancer sa propre cryptomonnaie, le Libra, en 2020. — Christian Ohde/action pre/SIPA

Un projet et encore beaucoup de questions. Alors que Facebook a dévoilé en grande pompe le 18 juin le livre blanc de la future cryptomonnaie Libra qu’il compte lancer à l’horizon 2020, les Français, eux, restent sur leur garde. Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov pour 20 Minutes, seuls 14 % des sondés comptent utiliser la future monnaie électronique quand elle sera lancée et 12 % déclarent lui faire confiance.

La seule renommée de Facebook et de ses partenaires dans ce projet (eBay, Paypal, Visa, Uber, Spotify, etc.) ne suffira pas à convertir les Français aux monnaies électroniques : selon ce sondage, Libra bénéfice de la même cote de confiance que les monnaies virtuelles en général (12 %). Ni plus, ni moins.

20 % des jeunes convaincus

Parmi les futurs usages de Libra les plus souvent cités, les achats en ligne arrive en tête (16 %), devant les transferts d’argent (10 %) et l’investissement (9 %). Mais pour imposer sa monnaie électronique auprès du grand public, Facebook devra faire œuvre de pédagogie puisque 67 % des personnes interrogées ont déclaré « ne pas savoir pour quelles raisons elles utiliseraient la future monnaie ».

Les jeunes internautes pourraient être les meilleurs alliés de ce projet qui ambitionne démocratiser l’usage des cryptomonnaies : alors que seuls 8 % des 55 ans et plus se disent prêts à utiliser Libra, ils sont 20 % chez les 18-24 ans, qui placent les transferts d’argent (21 %) devant les achats en ligne (19 %) dans leurs futurs usages.

*Cette enquête a été réalisée en ligne sur le panel propriétaire YouGov France les 25 et 26 juin auprès de 1.009 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.