Rihanna démonte Snapchat qui a validé une pub proposant de la gifler

« Gifler Rihanna ou frapper Chris Brown ? » C’est la publicité de très mauvais goût pour un jeu que des utilisateurs de Snapchat ont vu le week-end dernier entre deux snaps. Si l’entreprise s’est excusée, regrettant avoir approuvé une pub «dégoûtante», la chanteuse a appelé les utilisateurs à effacer la messagerie, provoquant une chute de l’action Snap Inc de près de 4 %.

Rihanna responding to Snapchat's ad. I can't believe they did this. pic.twitter.com/TpHQIXTm4j