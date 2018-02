Avec #MosqueMeToo, des musulmanes dénoncent les agressions sexuelles lors du pèlerinage à La Mecque

Chaque année, des musulmans du monde entier se rendent en pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite. — Amr Nabil/AP/SIPA

La vague de libération de la parole autour des violences faites aux femmes touche aussi le pèlerinage à La Mecque. Le hajj, qui doit avoir lieu fin août, est l’objet d’un mot-dièse apparu sur les réseaux sociaux depuis cette semaine : #MosqueMeToo (#MosquéeMoiAussi) sert à dénoncer les cas de harcèlements et d’agressions sexuelles qui ont lieu lors de ce pèlerinage, cinquième pilier de l’Islam, qui rassemble plus de deux millions de personnes chaque année en Arabie saoudite.

« Mon expérience dans la ville sainte est éclipsée par cet horrible incident »

Le mouvement a pris sur les réseaux initialement sans le hashtag, avec ce post par exemple d’une jeune Pakistanaise sur Facebook, le 2 février, qui prévient que son message pourrait « heurter les sensibilités religieuses ». Agressée sexuellement à plusieurs reprises lors de son pèlerinage à La Mecque, elle raconte que « toute son expérience dans la ville sainte est éclipsée par cet horrible incident ».

#MosqueMeToo a ensuite été lancé en début de semaine par une journaliste américano-égyptienne, Mona Eltahawy, qui avait raconté avoir été agressée à 15 ans, lors de son pèlerinage en 1982. Elle a pris pour modèle pour son mot-dièse le fameux #MeToo qui avait accompagné les témoignages de femmes dans la foulée de l’affaire Harvey Weinstein.

I have shared my experience of being sexually assaulted during Haj in 1982 when I was 15 in the hope that it will help fellow Muslim women break silence and taboo around their experience of sexual harassment/abuse during Haj/Umra or in sacred spaces. Let’s use #MosqueMeToo https://t.co/uDsZFDolgX — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 6, 2018

Des centaines de tweets ont suivi l’initiative de Mona Eltahawy, par exemple celui de cette étudiante en médecine originaire des Etats-Unis, qui écrit trouver « difficile de penser au pèlerinage aujourd’hui, quelque chose qui aurait dû être l’un des meilleurs souvenirs de ma vie et qui aurait dû me rapprocher de Dieu m’a juste détruite ».

I find it hard to think about Umrah now, something that should have been one of the best memories in my life and should have brought me closer to God just ruined me #MosqueMeToo — Mariha Syed (@MarihaSyed) February 6, 2018

Même écho de la part de cette internaute, qui, après avoir pris connaissance du hashtag, écrit qu’il « m’a ramené à des souvenirs horribles pendant le hajj 2010. Les gens pensent que la Mecque est l’endroit le plus saint pour les musulmans et que personne ne ferait quelque chose de mal. Totalement faux. »

I read about #MosqueMeToo. It brought me to horrible memories during Hajj 2010. People think Mecca is the holiest place for Moslems so nobody would not do something bad. Totally wrong. — Anggi Lagorio (@AnggiAngguni) February 6, 2018

Je découvre le #MosqueMeToo qui prouve une fois encore que le problème n'est pas ce que portent les femmes mais la façon d'éduquer les hommes. — Jane Kafira (@apostat2lislam) February 8, 2018