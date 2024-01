Le drame a été évité de justesse. A Lorient (Morbihan), un important feu a pris peu avant minuit ce vendredi au cinquième étage d’une tour d’habitation du quartier de Kervénanec, a-t-on appris auprès des pompiers. Seize personnes ont été intoxiquées et prises en charge en urgence relative et seize autres légèrement incommodées. Les pompiers, rendus sur les lieux en nombre et avec 33 engins, ont par ailleurs réalisé de nombreux sauvetages et mises en sécurité.

Sept appartements ont été durement endommagés par le sinistre et leurs occupants devront être relogés.