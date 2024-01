Quatre Iraniens, dont le chef en Syrie des renseignements des Gardiens de la révolution et son adjoint, ont été tués dans une frappe israélienne qui a visé ce samedi un bâtiment à Damas, ont annoncé les Gardiens et des médias à Téhéran. Le Corps des Gardiens, l’armée idéologique de l’Iran, a annoncé dans un communiqué la mort de « quatre conseillers militaires de la République islamique » et d'« un certain nombre de forces syriennes » dans « une attaque aérienne menée par les chasseurs » israéliens.

Il n’a pas précisé les fonctions des victimes, mais l’agence iranienne Mehr a indiqué qu’il s’agissait du « responsable des renseignements des Gardiens en Syrie de son adjoint, ainsi que de deux autres membres de cette force ». L’Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) avait annoncé que la frappe israélienne avait visé un quartier abritant des dirigeants des Gardiens, ainsi que des factions palestiniennes pro-iraniennes.

Cet immeuble, dans le quartier de Mazzé, a été détruit par la frappe. Les Gardiens avaient annoncé mardi avoir lancé plusieurs salves de missiles balistiques sur des cibles à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, détruisant « un quartier général d’espionnage » qu’ils ont attribué à Israël. Ces frappes ont tué au moins « quatre civils » et fait six blessés, selon les autorités irakiennes.