Jo-Wilfried Tsonga était sans doute un peu fatigué par l’enchaînement des matchs, lui qui était sur le pont depuis dix jours après sa victoire au tournoi d’Anvers. Cela n’enlève rien au mérite de Lucas Pouille, qui a magnifiquement conclu sa semaine autrichienne en marchant sur le Manceau à Vienne. Une victoire sèche en deux manches (6-1, 6-4), qui a rappelé un peu la démonstration réalisée par le 18e joueur mondial un peu plus tôt dans la semaine contre Gasquet.

With shots like this, Pouille took the first 6-1...after a tight first 4 games.



Will Tsonga recover? pic.twitter.com/4qhqHDpvjw