Vous en rêviez, la Laver Cup l'a fait: Nadal et Federer vont jouer un match de double ensemble

C'est le nouveau truc hype du moment dans le monde du tennis, la Laver Cup. Pour ceux qui connaissent le golf, rien de bien dingue, c'est une sorte de Ryder Cup. Un combat entre le continent européen et le reste du monde via des matchs en simple et en double de leurs meilleurs représentants. Après la première journée, vendredi, l'Europe mène 3-1 grâce à Cilic, Thiem et Zverev.

Et la grande surprise de cette deuxième journée prévue samedi, c'est que les deux légendes du sport Rafael Nadal et Roger Federer vont jouer un match de double ensemble dans la soirée. Ils seront opposés aux Américains Sock et Querrey. C'est évidemment la première fois que les deux hommes les plus titrés de l'histoire du tennis jouent du même côté du filet.