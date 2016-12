Sport

AUSTRALIE Le Suisse va faire son retour la semaine prochaine après plusieurs mois loin du circuit...

Rodger Federer, le 30 décembre 2016 à Perth, en Australie. - BPI/Shutterstock/SIPA

J.L.

5000 spectateurs et un central presque plein pour assister… à un simple entraînement. Si l’on avait un doute, Roger Federer continue à attirer les foules alors que le recordman du nombre de victoires en Grand Chelem n’a plus joué en compétition depuis des mois.

😱 Ceci est l'entrée de Roger #Federer sur le court de la #HopmanCup pour... un entraînement 😱 pic.twitter.com/E4jv6SnZII — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) December 29, 2016

Justement, le Suisse va faire son retour en Australie, lors de la Hopman Cup, et c’est peu de dire que les premiers matchs d’exhibition du 16e joueur mondial sont guettés avec impatience. « C’est juste pour retrouver le rythme. Ne pas se blesser est la chose la plus importante, mais je pense que je peux vraiment jouer du bon tennis d’ici à la fin de la semaine », a prévenu Rodgeur, qui ne veut toujours pas entendre parler de retraite, même si les résultats ne suivent pas en 2017.

The Eight team Hopman Cup gets underway on Sunday #Tennis



Federer and Switzerland last won in 2001 https://t.co/jrq2R4Ptsn pic.twitter.com/sLpvi3PODu — World Sports Betting (@WorldSportsBet) December 31, 2016

«Je ne me dis pas 'ça pourrait être mon dernier Open d’Australie', a-t-il ajouté. Non, je suis positif. J’ai pris six mois de repos justement dans l’espoir de pouvoir jouer encore deux ou trois ans, pas six mois». En vrai, il n’est pas le seul à l’espérer. Vous vous voyez vivre dans un monde sans Federer ? Nous, non.

