EN DIRECT. France-Nouvelle-Zélande: Eviter la fessée serait un moindre mal... Suivez le live du match...

Salut les rugbyx, comment ça va bien ce soir? Equipez-vous d'une ventoline, d'un masque à oxygène voire d'un défibrilateur, vous en aurez sûrement besoin ce soir devant le match du XV de France contre les All-Blacks. On ne va pas se mentir, on est ni favori, ni outsider de ce match. Si on devait faire une comparaison avec le foot, je dirais qu'on est Amiens et eux le PSG (mes respects à Amiens). Mais avec un peu de chance, on va sortir le match de notre vie et eux nous prendront de haut. Ca serait cool pour l'honneur de nos Bleus. Et pour Guy Novès, qui, rappelons-le, doit sortir victorieux 3 fois sur 4 à l'issue de la tournée de novembre selon les objectifs fixés par Laporte (lol).

>> Début du live à 20h30 et coup d'envoi à 20h45