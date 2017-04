Sport

FOOTBALL Course au titre, épisode 34...

Lucas Moura au duel lors du match entre Montpellier et le PSG - PASCAL GUYOT / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Ligue 1, 34e journée

Parc des Princes

PSG-Montpellier (première période en cours): 0-0

11': J'avais besoin d'une dizaine de minutes pour jauger le truc et me faire une idée. Je peux maintenant le dire: avec sa teinture de renard argentin, c'est officiel, Javier Pastore a réalisé le plus mauvais geste technique de sa carrière. C'est chaud...

10': Ouhh le centre fuyant de Di Maria ! Cavani est trop court pour reprendre la balle de volée...

9': Le centre de Matuidi est trop long et ne trouve personne. Les hommes de Jean-Louis Gasset tentent de ressortir proprement le ballon mais se le font piquer immédiatement.

5': Avec Gasset sur le banc, les Montpelliérains ont peut-être quelques coups d'avance sur les autres équipes qui viennent au Parc cette saison. Ce qui est sûr, c'est que les Sudistes semblent avoir décidé de jouer avec un bloc positionné haut sur le terrain.

3': Belle ouverture de Matuidi du pied gauche vers Maxwell mais le latéral parisien se fait prendre au duel par un défenseur montpelliérain.

2': Un hommage a été rendu par le Parc aux victimes de l'attentat des Champs-Elysées.

Le coup d'envoi fictif donné par deux policiers, applaudis par tout le Parc des Princes. #PSGMHSC cc @Europe1 @Europe1Sport pic.twitter.com/7rohMjTAsB — Julien Froment (@JulienFroment) April 22, 2017

1': VAMOS HERMANOS !!!

17h00: On ne peut pas faire des petits ponts comme personne et en plus avoir du goût... Mais c'est vrai que là c'est chaud.

Sérieusement la coupe de cheveux de Pastore ?! Comment tu peux avoir si peu de goût ... #PSGMHSC — Rém's Piroja (@RPiroja) April 22, 2017

16h58: Alors que le commentateurs de Canal vante un stade plein comme un oeuf ! Alors, qui dit vrai ?

Comment le Parc des Princes est parsemé de partout c'est chaud! #PSGMHSC — LENS ❤💛 (@BenjiNexQuick) April 22, 2017

16h57: Alors que les joueurs débarquent sur la pelouse du Parc au son de Phil Collins, voici une petite stat' pas bidon avant de rentrer dans le vif du sujet.

📊Attention, le PSG n'a gagné que 2 des 7 dernières réceptions de Montpellier...! #PSGMHSC pic.twitter.com/5WlDHqFNZN — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) April 22, 2017

16h40: On enchaîne avec le XI montpelliérain concocté par Jean-Louis Gasset, ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG. #Retrouvailles

16h38: Voici la compo du Paris Saint-Germain, avec un Javier Pastore en mode blondinet (quel scandale...) positionné sur l'aile gauche.

16h34 : Salut les ami(e)s et bienvenue chez vous pour suivre ce match entre le PSG et Montpellier ! Avec des Parisiens condamnés à gagner tous leurs matchs d’ici la fin de la saison, on espère voir du spectacle aujourd’hui du côté de la Porte d’Auteuil. Bientôt sauvés, les hommes de Jean-Louis Gasset pourraient jouer libéré et proposer du beau jeu aujourd’hui.

Allez hop, on est reparti pour un tour dans le passionnant duel que se livrent le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco pour la course au titre de champion de France. Avant de se délecter d’un savoureux Lyon-Monaco dimanche soir (évidemment en direct live sur 20minutes.fr), on va d’abord se concentrer sur le club de la capitale qui reçoit les Sudistes du Montpellier Hérault au Parc des Princes. L’objectif ne change pas pour les hommes d’Unai Emery, gagner pour espérer. Et si possible en plantant un grand nombre de buts, même si on n’imagine mal les Parisiens rattraper leur retard de 17 buts sur les Monégasques. En face, Montpellier n’est plus très loin de se maintenir. Une victoire au Parc cet aprem (et pourquoi pas ?) et l’affaire serait torchée.

>> On se retrouve tous ensemble sur les coups de 17h pour se mettre tranquillement dans le bain avant le coup d’envoi de ce PSG-MHSC !

