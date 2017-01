Sport

HANDBALL Les Experts affrontent la Norvège dans la finale de leur Mondial...

Les Français sont champions du monde pour la sixième fois - SIPA

B.V.

France - Norvège: 33-26

19h43: Allez on se quitte sur les images du clapping des Bleus. Merci aux Experts pour ce travail incroyable, vous êtes géants. Dans une heure, le match PSG-Monaco à suivre chez nous. Et sinon, plein d'articles sur l'exploit des Experts.

19h42: «Ca fait la fierté de la France», a déclaré le président François Hollande au micro de TF1, après le titre de champion du monde de handball conservé par les «Experts», vainqueurs de la Norvège (33-26) en finale du Mondial-2017, dimanche à Bercy.

«Tous pour la France, ça ça doit être un beau slogan», a ajouté François Hollande, reprenant le slogan chanté par les supporters des Bleus pendant la rencontre, qui a estimé que «cette équipe en plus a mérité sa victoire».

«Donc formidable équipe de France qui remporte tout. Ca nous fait du bien. Ca nous fait du bien», a-t-il poursuivi. «Aux JO ça avait été une déception, ils étaient allés jusqu'à la finale, ils auraient pu garder leur titre. Là il sont de nouveau été champions du monde avec un grand gardien, (Vincent) Gérard, qui a été très bon pendant toute la compétition».

Le président socialiste a ensuite loué l'esprit de solidarité dans cette équipe de France. «Il y a une équipe de jeunes et d'anciens avec un très bel esprit», a-t-il déclaré.

19h40: Ahah Claude Onesta qui se tape l'incruste sur le podium. C'est un peu grâce à lui tout ça.

19h39: Les Experts, le trophée. Le trophée, les Experts. Mais je crois que vous vous connaissez déjà.

Quelques déclarations:

Nikola Karabatic (au micro de BeIn Sports): «C'est grâce à la génération de 2001 qu'on peut faire ça aujourd'hui, ils nous ont fait rêver. Ca a été un mois extraordinaire avec tout l'engouement. C'est une fierté de voir l'amour qu'ont eu les supporters pour le handball français. Être champion du monde chez nous avec autant de pression, il n'y a pas de mot pour décrire ça. Je suis extrêmement fier de l'équipe, et pas que des 16-18 gars qui ont joué la compétition. C'est un aboutissement.»

Michaël Guigou (au micro de BeIn Sports): «On ne savait pas trop à quoi s'attendre, les favoris s'étaient faits sortir depuis les huitièmes. Les Norvégiens ont haussé leur niveau de jeu tout au long du tournoi. On n'a rien lâché du début à la fin, on est resté concentrés, même si on était menés de trois buts en première période. On peut être fier. Les anciens nous ont montré la voie, ils ont montré que le handball français était capable de gagner. Tout est né grâce à eux. Il y a 16 ans j'étais dans les tribunes. C'est la victoire de tout le monde.»

19h30: Luka Karabatic reçoit sa médaille. C'est une bonne nouvelle ça. Il avait été blessé dès le début de la compétition.

19h29:

PP86 | 29.01.2017 à 18:58

Ils sont champions du Monde. Ils l'ont fait... Merci les bleus. Merci beaucoup pour ce live, c'est toujours un bonheur de suivre ces événements avec 20minutes

>> Merci à vous, c'est un plaisir.

19h12: Eh bah je sais pas vous mais moi je me suis régalé pendant cette finale, et plus globalement pendant tout ce Mondial. Quel panard.

19h10: Ahahah le pire montage. Génial.

19h06: Bravo les gars. Juste bravo.

19h05: Un palmarès sympa. Je crois qu'on domine ce sport mais je suis pas sûr.

L'équipe de France depuis 1995 :



WC '95 🏆

WC '01 🏆

EC '06 🏆

JO '08 🏅

WC '09 🏆

WC '11 🏆

EC '12 🏆

JO '12 🏅

EC '14 🏆

WC '15 🏆

WC '17 🏆 — Maxime Dupuis (@maximedupuis) January 29, 2017

60': C'est faiiiiit ! Ils sont CHAMPIONS DU MONDE 33-26!!!

59': KARABATIIIIIIIIIC !!!!!! 33-26 !!!!!!!!

58': Oh le double poteau de Bjornsen. 32-26, ça ve le faire!

57': Et Vincent Gérard qui sort comme un libéro pour intercepter une contre-attaque!

56': Allez maintenant c'est plus que de la gestion. 32-25, 4 minutes à jouer. Même avec moi sur le terrain les mecs pourraient gagner.

55': Cette passe de Remili pour Soraindho!!!! 32-24

54': 31-24 ! Il faudrait désormais un astéroïde sur la Terre pour que la France ne soit pas championne du monde!

52': Et Vincent Gérard en état de grâce!!!!!!!!! Il a fait la différence dans ce Mondial! Merci à Thierry Omeyer pour tout ce qu'il a fait en bleu mais le gardien titulaire maintenant c'est Vincent Gérard.

52': Ohhhh Niko Karabatic qui se retrouuuuuve!!!!!! 30-23

52': LE BASH DEFENSIF RUDY GOBERT EN HAUTE ALTITUDE !!!!!!!!!!!

50': L'INTERCEPTION DE GUIGOU QUI ENVOIE REMILI VERS LE BUT !!!!! +6 !!!!! 29-23 ça commence à sentir trèèèèèès bon

50': Ouhhh 28-23 on se rend les buts. Joli remontée de balle de Porte.

49': Reste 12 minutes, +5 et une supériorité numérique.

49': FA-BRE-GAS !!! FA-BRE-GAS !!! 27-22.

48': Ah le gardien norvégien refuse de nous laisser gagner. C'est con, c'était une balle de +5 pour Remili là

47': KENTIN MAHEEEE LES NERFS SOLIDES A 7 METRES !!!!!!!!!! 26-22.

46': Ouhla on va gratter un péno avec les dents là... Y avait pas grand-chose mais on va dire qu'on prend, hein.

45': Attention les gars... 25-22 sur un contre Norvégien.

44': Oh n'importe quoi les Norvégiens là ils tentent un kung-fu on est en finale du mondial là les gars

43': Oh le marché norvégien qui fait beaucoup de bien... On récupère la balle, quatre buts d'avance.

41': 25-21, 18 minutes à jouer. Vous le sentez comment?

40': Oh Soraindho ce move! Demi-tour contact et but... 24-19

39': Les Experts ont vraiment passé un niveau défenseur depuis la mi-temps. Y A PLUS RIEN qui passe.

38': 23-19, ça se passe pas mal pour l'instant.

37': VINCENT GERARD INJOUABLE BORDEL! On est en train de les dégoûter.

36': LA ROUCOULETTEEEE VVALENTIIINNNN PORTE !!!!!!!!!! 23-18

35': Bon ça va mieux à +4 qu'à -3, hein?

34': ON LEUR MARCHE DESSUS !!!! GUIGOU EN CONTRE +4 22-18

33': REMILI !!!!!!! BAM BAM BAM 21-18

33': OH LALA DIX MILLE A L'HEURE CE MATCH. 20-18.

32': NARCISSE AIR FRANCE !!!!!!!!!!!! +2!!!

31': VOIILAAAA UN PREMIER TIR AU-DESSUS DE LA NORVEGE. Ca commence bien cette affaire.

31': Allez ça va repartir à Bercy. Une mi-temps pour être champions du monde.

18h18: Ahah c'est exactement ça

Durant la première période, les Bleus ont mené exactement 59 secondes. Et ils sont devant à la pause. #FraNor — Maxime Dupuis (@maximedupuis) January 29, 2017

30': LA DERNIERE MINUTE DE FOLIE §!!!!! DEUX BUTS DONT UN A LA DERNIERE SECONDE ET ON PASSE DEVANT A LA PAUSE ! 17-16

29': Mais derrière on se fait bien bouger encore. 16-17.

28': AAAAHHHHHH !!!!!!!!!!! ON EST DE RETOUR !!!!!! PARADE DE GERARD CONTRE SUPERSONIQUE DE MAHE !!! 16-16

27': Oui Kentin Mahé! 15-16 on revient

27': La Marseillaise de Bercy ! C'est beau. Par contre on est toujours à -2.

26': Oui voilà une belle parade de Vincent Gérard! Enfin.

25': Ou alors on prend deux minutes et un but... 14-16.

24': Allez là Lucho Abalo! 13-15. Ce serait bien de revenir avant la mi-temps.

23': Deux arrêts sur 17 tirs pour les gardiens Français...

23': ILS NOUS DETRUISENT EN ATTAQUES RAPIDES. C'EST ABUSÉ. 12-15.

22': Ohlalala... 11-14.

21': Efficacité du gardien de but: 13% vs 39%. On est clairement dominés dans ce secteur-là.

20': Ils nous arrosent à 9 mètres c'est abusé... 11-13.

20': Voilàààà Valentin Porte lancé en contre-attaque, c'est mieux ça. 11-12.

19': Ah bah non... Et le contre derrière... 10-12, on est menés de chez menés dans ce match.

18': OUI LA BARRE ! BALLE D'EGALISATION

18': OUI NEDIM ! Remili à deux temps... C'est juste mais ça passe. 10-11. Faut de la défense maintenant.

18': 9-11...

17': Ouiiii Valentin Porte. 8-10 on reste dans le match.

16': Eh bah voilà ! 10e but de la Norvège, c'est fini pour Omeyer qui sort, remplacé par Vincent Gérard.

15': Pffff et en plus ils nous arrêtes des pénos... Balle de +3 pour la Norvège.

15': Bon je crois qu'il va falloir poser un temps mort défensif là, on se fait croquer. 7-9.

13': ET MAIS SERIEUX POSEZ LUI UNE MANDALE OU FAITES UN TRUC MAIS C'EST PAS POSSIBLE QU'IL TIRE SEUL A 8 METRES LA ! 6-8.

11': Encore Guigou à 7 mètres... 6-7.

10': On boude en défense... Particulièrement Thierry Omeyer qui pour l'instant nous fait un peu regretter Vincent Gérard. On le verra sûrement plus tard dans le match. 5-7.

9': OUII MIKA GUIGOU AU PÉNO ! 5-6.

8': Les arbitres ont décidé de nous faire tomber (j'en sais rien mais c'est la seule explication que je trouve à ce début de match poussif). 4-6.

7': OH NON C'EST QUOI CE BUT DE FOU en angle fermé de l'ailier norvégien??? 4-5.

6': On suit le match à Solférino

A Solferino en attendant les chiffres de participation de la #primaireduPS on regarde le handball #FRANOR pic.twitter.com/OvWt2ihyu8 — Jeremy Marot (@JeremyMarot) January 29, 2017

5': Remili ! Le meilleur buteur des Bleus sur ce Mondial envoie une patate. Et les Bleus sont en supériorité numérique en plus, c'est le moment de faire mal. 4-4.

4': Bon, un peu de défense non? 3-4 pour la Norvège qui marque sur chaque tir à peu près.

3': Il fait un chantier Fabregas au pivot c'est immonde il leur marche dessus. Penalty pour les Bleus, mais cette fois Mahé se fait croquer. 2-2.

2': PENO pour Kentin Mahé, la bête à sang-froid. 2-1.

2': ET BAM LE PREMIER BUT DE FABREGAS AU PIVOT! La révélation française de ce mondial! 1-1.

1': Ça commence bien cette histoire... Tir complètement raté de Karabatic, but en contre de la Norvège. 0-1.

1': C'EST PARTI !!!!!

17h29: C'est Thierry Omeyer qui démarre dans les cages françaises...

17h29: ♫ ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE ♫

17h27: Nous aussi! Allez les Experts

17h24: Les joueurs font leur entrée sur le parquet de Bercy dans une ambiance de fou. Vous êtes chauuuuuds?

17h22: Le supporter n°1 des Bleus Jean-Luc Reichmann est sur place. On peut pas perdre.

17h19: Echauffement bientôt terminé...

17h14: Ça commence à se remplir bien à Bercy. M-15 !

Les tribunes se remplissent ! Beaucoup de bleu blanc rouge pour cette finale de mondial ! #FRANOR #AFP pic.twitter.com/KuK7q2jXQ4 — Hassan Ayadi (@ayd_hassan) January 29, 2017

17h10: 20 minutes! Il nous 20minutes avant le début de ce match. La pression moooonte...

17h05: Allez on va se lancer sur ce live! Vous êtes chauds?

16h30: Avant qu'on commence, un petit quiz pour vous mettre en jambes.

16h30: Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, poser des questions, faire des blagues, tout ce que vous voulez. Nous, on est preneurs.

16h30: Salut à tous et bienvenue sur ce live du match France-Norvège. On attendant de prendre l'antenne, on vous invite à venir suivre l'avant-match avec nous par ici.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Mondial de handball: Les joueurs sont arrivés à Bercy... Un petit quiz pour vous mettre en jambes ?.. L'avant France-Norvège en live

C'est le jour J. L'heure H. Le moment M. L'équipe de France de handball est en finale de son mondial, dans la salle de Bercy. Opposés à la Norvège, les Experts rêvent d'un sixième titre mondial. Les Bleus seront favoris après avoir déjà battu la Norvège de 3 buts en poule. Ce qui ne veut pas dire que c'est gagné d'avance, hein, évidemment. Mais cette équipe a déjà prouvé qu'elle savait gérer la pression.

>> On se retrouve un peu avant 17h30 pour vivre ce match qui s'annonce dingue

