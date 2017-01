Sport

HANDBALL Pour se mettre en jambes avant LE GRAND MATCH...

L'équipe de France de handball peut compter sur un public nombreux et très bruyant, lors du Mondial 2017 à domicile. - LOIC VENANCE / AFP

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

France-Norvège: Début à 17h30

17h10: Allez, c'est l'heure pour nous de nous quitter. Je vous laisse avec Bertrand pour le live du match à proprement dit. Allez-y, c'est PAR ICI. Bon match à tous, ALLEZ LES BLEUS !!

17h06: Alors que le public se chauffe les cordes vocales. On vient de faire un test décibels >> 106 ! C'est bien, mais on a vu mieux dans ce Mondial (113 à Lille de mémoire).

17h01: Je viens de tomber là-dessus, je vous le partage comme ça pèle-mêle.

16h59: A une demi-heure du coup d’envoi, c’est bon, BERCY EST FULL. Ça va envoyer les amis.

16h55: Les Norvégiens s'échauffent en se faisant des petites passes derrière le dos ou entre les jambes. On va tellement les manger.

16h52: Aaaaaaahhhhh ça y est ! Voilà, donc.

On est lààààààààààà. - N.C.

16h50: Pour tout vous dire, je voulais vous mettre une photo du terrain de là où je me trouve. Mais le backoffice n’est pas très coopératif, je n’arrive pas la charger. Un informaticien parmi vous ?

16h47: Les deux équipes sont à l'échauffement. Je guette le moindre petit souci éventuel pour les Bleus, mais tout a l'air de très bien se passer.

16h44: Me revoilà (non, il ne faut pas 9 minutes pour aller jusqu'en tribunes, mais il y avait de l'attente aux toilettes...).

16h35: Il faut être en tribune de presse avant 17h apparemment. J'embarque l'ordi et je vous retrouve tout de suite !

16h30: H-1 !! Allez, un dernier café, un mini pain au chocolat et ce sera l'heure de partir s'installer en tribunes.

16h28: Au cas où vous voulez savoir à quoi ressemble une feuille de match au hand. Il faut une grande case pour le nombre de buts inscrits Karabatic dans sa carrière internationale.

16h26: Il y a pas mal de Norvégiens sur Paris aujourd'hui. Comme depuis le début de la compétition en fait, ce sont eux qu'on a le plus vu en supporters étrangers.

16h22: Rien à voir, mais j'étais assez fier de ce montage fait pour un papier dans la semaine (sur les trucs couillons qui pourraient empêcher les Experts d'être sacrés). Et comme je viens de le voir sur mon bureau, je me permets de le mettre. De toute façon je fais ce que je veux.

Ouais bon là, on pouvait pas prévoir. - Philippe HUGUEN / AFP - Montage

16h13: Histoire du handball, toujours. C'est toujours un plaisir de revoir la bouille de Stéphane Stoecklin. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir des compil. Le plus beau bras gauche de l'histoire, n'ayons pas peur des mots.

16h08: Bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh (important le mauvais esprit avant une finale).

16h05: Les premiers supporters sont là !

16h01: Les joueurs viennent d’arriver sur zone. J’ai lu beaucoup de confiance dans leur regard, c’est bon (en vrai j’ai rien vu de tout mais bon ils ont de quoi être confiants alors ça me paraissait pas improbable).

15h56: On peut saluer Léa, qui résume parfaitement l'état d'esprit général ici.

J'ai hâte que le match commence 🇫🇷 #Handball2017 — Léa (@LeaWeiler) January 29, 2017

15h48: Mon chef vient de me dire qu'il avait fait 3/10 au quiz. Allez-y sereins, vous ne pourrez pas être plus ridicules.

15h45: Les portes de Bercy (enfin, de l'AccorHôtel Arena tout ça tout ça) ouvrent tout juste. 15.600 spectateurs sont attendus pour cette finale, ça va être bouillant.

15h41: A part ça, sachez que c'est une équipe française qui a gagné le Mondial des médias, hier. Il faut dire qu'avec bertreand Gille, Joël Abati et François-Xavier Houlet, la team beIN était armée.

15h38: Que peut-il se passer dans leurs têtes ? Vous avez quatre heures (enfin, non, deux en fait).

15h30: H-2 LES AMIS !! On y vient on y vient. Je peux vous dire que dans la salle de presse de Bercy, c'est un bordel monstre. Il y a énormément de monde pour cette finale (et ça sent un peu le renfermé...)

15h16: On vient de vous sortir un petit quiz pour continuer à se mettre dans l'ambiance. Dites-nous le score que vous avez fait dans les comm' (et soyez honnêtes hein :))

>> Vous pensez avoir bien suivi ce championnat du monde ? Venez vous tester avec ce quiz

(s'il n'apparaît pas tout de suite dans le papier, attendez une minute et rafraichissez, on vient de faire un mise à jour).

15h: Votez les amis, votez !

14h45: Ça on vous conseille d'y jeter un oeil.

N'oubliez pas 15:10 le doc sur le parcours des Bleus. on y est presque. @beinsports_FR pic.twitter.com/v3HwcKslRO — Mary Patrux (@MaryPatrux) January 29, 2017

Bagger | 29.01.2017 à 12:46

Alors pour moi le joueur qui a marquer ce mondial c'est juste Vincent Gérard ! La relève de titi est assuré et la domination française dans ce sport fait vraiment honneur à notre pays! N'est pas expert qui veut ...

>> Merci Bagger pour ton commentaire. Oui Vincent Gérard a fait un mondial énorme, c'est une éclosion tardive pour lui à 30 ans. Mais bon il a toujours été dans l'ombre de Thierry Omeyer.

14h32: Ah tiens, beIN SPORTS rediffuse le match France-Suède de 2001 dont on vous parlait tout à l'heure. Que du plaisir.

14h23: Allez un peu de lecture pour se mettre dans le bain.

Mondial de handball: Si vous n’avez pas vu France-Norvège en poule, voilà pourquoi cette finale s’annonce très… https://t.co/MgG03RCq07 pic.twitter.com/HAmuKsA3iP — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 29, 2017

14h: On a vu Federer gagner, Payet signer à l'OM et on a mangé quelques pâtes. Autant vous dire qu'on est prêts pour basculer vers cet après-midi de dingue qui nous attend.

12h17: Sachez que les Bleus viennent de revenir de leur promenade. Pas de claquage à déplorer, on est bien.

11h52: Petit point «il est plutôt réussi, non, ce Mondial ?». L'objectif initial des 500.000 spectateurs a été dépassé. Environ 540.000 personnes au total auront assisté à la compétition, selon les chiffres annoncés ce matin. C'est bien, mais ça reste moins que le record détenu par l'Allemagne, qui avait réussi à déplacer 700.000 personnes lors du championnat du monde en 2007.

11h40: Je vous parlais tout à l'heure du petit tour à l'Insep effectué par les Bleus vendredi aprem pour la récup'. Regardez comme ils sont mignons.

11h28: L’affiche officielle du match. Ça m’étonnerait que Niko Karabatic soit juste en train de dire « jour de match », mais bon.

#EdF[M]-MONDIAL 2017

JOUR J



- FINALE -

FRANCE / NORVEGE

17H30

beIN SPORTS 1 & TF1



PLUS QUE JAMAIS : TOUS AVEC LES BLEUS!!#BleuetFier pic.twitter.com/ePM2gi1DOT — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 29, 2017

11h15: Allez-y, ça vient de sortir du four.

>> Toutes les choses, petites ou grandes, qu’on a trouvé très cools sur cette compétition

LA. GROSSE. TEUF. - Coudert/Sportsvision/SIPA

11h03: Je vois que pour l'instant Ludovic Fabregas est en tête des votes sur le meilleur joueur français de la compétition. C'est vrai qu'il est assez impressionnant le gamin. Et puis il y a l'effet nouveauté aussi. N'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi dans les commentaires, si vous voulez.

10h52: Tenez, pour vous remettre un peu dans le bain. Le France-Norvège en match de poule, ça avait donné ça. Sachez qu'on vous prépare aussi un article pour vous expliquer pourquoi, si vous n'aviez pas eu l'occasion de voir cette rencontre, la finale allait être tendue.

10h38: Si c'est Niko qui demande, vous êtes obligés.

On vous donne rdv dimanche pour mettre le feu à @AccorH_Arena . On va avoir besoin de vous! 🇫🇷💪 @FRAHandball #BleuetFier #Accorhotelarena pic.twitter.com/bpxtwtrVnn — NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) January 27, 2017

10h25: Un petit point sur ce qu'on fait les Bleus depuis leur demi-finale de jeudi soir. Vendredi midi, c'est point presse. Et puis après-midi à l'Insep, pour faire des soins, des massages, de la piscine, de la cryothérapie, enfin plein de trucs pour récupérer comme il faut. Ils ont regardé l'autre demi-finale entre la Norvège et la Croatie tous ensemble le soir. Hier, récup' le matin, entraînement à 16h à Bercy. Petit poisson-légumes le soir au dîner (non ça on en sait rien en vrai) et là à cette heure-là ce matin, ils doivent juste finir de petit dej (sauf Valentin Porte qui se lève tous les jours à 7h et qui doit déjà être à la salle).

10h: C'est quoi vos souvenirs à vous de cette finale de 2001? Racontez-les nous dans les commentaires.

9h45: Ça vous dit rien cette finale de 2001? Moi ce but de Greg Anquetil à trois secondes de la fin, je l'oublierai jamais.

9h30: Notre journaliste qui a ouvert tout le mondial est lui aussi bien chaud pour cette dernière journée. Il vient de vous publier un petit article qui raconte où étaient les Experts lors du titre en 2011...

Mondial de handball: Dans les couches, dans les tribunes, sur le terrain... Les Experts racontent où ils étaient le… https://t.co/hQ4QIFRvE9 pic.twitter.com/W3nAaUCaV2 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 29, 2017

9h: Un petit vote pour vous, histoire que vous participiez un peu à cette journée.

9h: Et sinon, cette compétition a été une belle réussite. Du coup les mauvais esprits que nous sommes ont repérés les petits trucs ratés !

Mondial de handball: Les petites choses qu'on aurait aimé ne pas retenir de cette compétition https://t.co/w10jtf6R3y pic.twitter.com/yMlaEu0zZ6 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 28, 2017

9h: Un peu de lecture pour commencer la journée. Saviez-vous que la Norvège n'était même pas qualifiée normelement pour ces Mondiaux ? Eh ouais...

Mondial de handball: Et dire que la Norvège ne s'était même pas qualifiée pour la compétition... https://t.co/ZufjZXZR48 pic.twitter.com/i63Y6fCYmV — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 28, 2017

9h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. On va vous faire vivre cette journée jusqu'à environ 17h, où l'on démarrera le live du match en lui-même. Ensemble, faisons monter l'ambiance ! N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à dire des conneries... Nous on adore ça.

C'EST LE GRAND JOUR. Après avoir roulé sur la compétition depuis le premier match de poules, l'équipe de France de handball est face à son grand défi: la finale de son Mondial. En face, la Norvège a été battue par nos Bleus en poules mais ne sera pas pour autant une victime assurée. Bref, on risque bien de passer 1h30 à stresser pour nos Experts. Alors autant commencer dès le début de la journée et vivre ce dimanche ensemble en se souvenant des vieux souvenirs, en parlant de ses Experts et en faisait bien sûr monter l'ambiance.

>> Soyez avec nous toute la journée pour suivre cet avant-match...

