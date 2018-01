Défloquage de maillot et «bordel au PSG»... On a parlé (une dernière fois) de Lass Diarra avec les supporters de l'OM

TROLLING Et on a pris quelques vents, censuré quelques insultes, récolté quelques « punchlines » (et discuté des meilleures recettes pour défloquer un maillot)…

Lassana Diarra a disputé 45 matchs avec le maillot de l'OM. — N. Tucat / AFP

La signature de Lassana Diarra au PSG, ce mardi, n’est pas une surprise pour les supporters marseillais.

Déjà excédés par son comportement lors de son départ de l’OM, ils promettent à Diarra un sacré accueil pour son prochain match au Vélodrome (s’il reste assez longtemps au PSG).

Sa tronche a longtemps squatté la vitrine de la boutique officielle de l’OM, sur la Canebière. Elle a enfin disparu (pas celle d’Evra, en revanche).

L’ombre de Lassana Diarra s’éloigne de Marseille… Mais sa signature au PSG, ce mardi, ravive quelques souvenirs douloureux chez les supporters de l’OM.

« Pas de fierté, pas d’honneur »

« On savait qu’il n’avait pas de fierté, pas d’honneur », s’emballe Samir, entre deux volées d’insultes que notre red chef nous interdit de retranscrire. « Il signe au PSG après nous l’avoir mise à l’envers lors de son départ, c’est logique », s’agace Pascal, trente ans de supportariat - autant dire, donc qu’il a vu passer quelques « traîtres ».

Diarra est un fdp mais j'aurais clairement préféré que ce soit un fdp qui ne signe pas au PSG — KZ. (@Kim_Ramen) January 23, 2018

Un traître que certains laissent partir en haussant les épaules. « Il va foutre le bordel dans le vestiaire du PSG, demander à être payé autant que Neymar », ironise ce supporter. « Je ne veux plus jamais parler de ce type », lâchera un autre, avec le petit crachat qui va bien pour ponctuer la sentence.

Casa de Papel saison 3 : Lassana Diarra va tenter de s’infiltrer et de percer le coffre fort de Nasser afin de récupérer des thunes pour enfin payer son amende de 10 millions d’euros — Scipion (@Scipionista) January 23, 2018

« Hors de ma vue » : Alexandre non plus n’a plus très envie de parler de Lassana Diarra… Hors de sa vue, mais dans sa penderie : ce jeune supporter de 23 ans, abonné chez les Dodger's, possède un objet maudit… Un maillot floqué « Lass ». Un peu honteux, il raconte : « Je me suis complètement enflammé après son but contre Troyes. C’était son premier match… Dans une saison horrible, c’était le seul qui nous faisait plaisir dans le jeu. Mais je regrette vraiment… »

Où l’on discute des meilleures techniques pour effacer un flocage

Le maillot est aujourd’hui bien planqué, « même ceux de Valbuena et d’Alessandrini sont au-dessus dans la pile. » Après réflexion, Alexandre ne le « brûlera » pas (l’emblème est tout de même sacré). Impossible de faire défloquer en magasin. « Je comprends que la situation est compliquée, mais on ne fait pas ça, désolé », nous explique-t-on très sérieusement dans une grande enseigne marseillaise.

Une rapide recherche Google (qui a dû connaître des records d’audience, ces derniers jours à Marseille) permet de découvrir une techniquedo it yourself à base d’eau chaude, de White Spirit et à l’aide d’un fer à repasser. « Je vais essayer ça », conclut Alexandre. Il prépare déjà le retour de Diarra au Vélodrome, « à la Valbuena » : « Il mériterait pire, mais comment faire pire qu’un pendu ? »