EN DIRECT. Equipe de France: Pas de Fekir, mais Payet et Sissoko... La liste à Dédé à suivre en live

Attention, moment important. Dans une grosse semaine, l'équipe de France va jouer sa vie en Bulgarie puis face à la Biélorussie. Avec deux victoires, c'est sûr, les Bleus seront au Mondial dans six mois en Russie. Pour cela, encore faut-il appeler les bons joueurs. Bon, a priori, peu de surprise à venir dans cette liste de Didier Deschamps, annoncée à 14h dans les locaux de la FFF. On s'attend notamment au retour de Dimitri Payet en attaque ainsi qu'à celui de Moussa Sissoko, en l'absence de Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Et pourquoi pas aussi celui d'Anthony Martial, brillant avec Manchester United?

>> On se retrouve un peu avant 14h pour suivre ce live...