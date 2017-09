EN DIRECT. Monaco - Porto: La revanche de 2004? Suivez le match en live avec nous

C'est presque déjà aujourd'hui que se joue la qualification de l'AS Monaco pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Quoi, déjà ? Ben ouais, déjà. Après un bon match nul à Leipzig en ouverture, Monaco reçoit à Louis-II son principal concurrent dans ce groupe et une victoire mettrait les joueurs dans une très bonne position pour la qualif', au même titre d'ailleurs qu'une défaite commencerait à devenir inquiétante. Bref, on fait confiance à Falcao, Lemar, Fabinho et compagnie pour régaler en Ligue des champions comme ils le font depuis l'an dernier. Si Monaco est devenu une grosse équipe européenne, c'est le jour pour le prouver.

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour suivre ce match...