EN DIRECT. Ligue 1: Le nouveau Sainté peut-il inquiéter Paris? PSG-Saint-Etienne en live

Neymar, episode 3. Mais cette fois, il y a un cador en face. Saint-Etienne a bien démarré sa saison avec trois victoires et se présente au Parc des Princes avec son objectif rempli sur le mois d'août et pas trop de pression. En face, évidemment, il y a Neymar, Di Maria, Cavani, Rabiot... Tout le monde en fait, sauf Verratti, suspendu. Vu la taille de l'effectif parisien, a priori, on devrait quand même trouver de quoi aligner un onze côté Unay Emery. Bref, mine de rien, c'est un duel pour la première place de Ligue 1, puisque s'affrontent deux des trois équipes à trois matchs, trois victoires.

>> On se retrouve à partir de 20h30 pour suivre ce live, loupez pas ça les amis...