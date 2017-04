Sport

FOOTBALL Le Français a égalisé alors que son équipe était mal embarquée en demi-finale retour...

André-Pierre Gignac a marqué pour qualifier son équipe en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, le 6 avril 2017 face aux Vancouver Whitecaps. - DARRYL DYCK/AP/SIPA

N.C. avec AFP

Dédé Gignac est toujours là. L’attaquant français a permis à son équipe des Tigres de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de la Concacaf, mercredi soir, face aux Vancouver Whitecaps. Il a égalisé à l’heure de jeu avec sa spéciale, la frappe enroulée qui termine lulu opposée, avant que son coéquipier Damian Alvarez ne finisse le travail en fin de match (victoire 2-1).

Et voilà pour le 5e but de la saison en C1 du Français. Victorieux 2-0 à l’aller, les Tigres retrouveront Pachuca, tombeur du FC Dallas (1-2, 3-1), pour une finale 100 % mexicaine, les 19 et 26 avril. Depuis 2006, les clubs mexicains ont systématiquement raflé le titre suprême en Amérique Centrale, s’affrontant à neuf reprises lors des douze dernières finales.

Mots-clés :