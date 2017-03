Sport

FOOTBALL L'OM reçoit Angers pour confirmer sa victoire à Lorient...

Thauvin et Cabella face à Angers - BERTRAND LANGLOIS / AFP

OM - Angers: 2-0

Thauvin (9e), Cabella (20e)

64': Bon les gars réveillez-vous ou je zappe sur Irlande - pays de Galles en rugby

61': Avec cette victoire qui se dessine, l'OM reviendra à deux points de Lyon, mais avec deux matchs en plus. Est-ce les Marseillais peuvent toujours rêver de la 4e place?

58': Ouais, on peut même dire qu'il se passe plus grand chose.

55': Pardon je lisais un papier assez fascinant sur une photo tout au moins fascinante. Le match n'est pas vraiment passionnant non plus.

52': C'est un vrai bon joueur Toko-Ekambi, je trouve. Il a scoré quelques fois en Ligue 1 cette année et ce soir il fait mal à l'OM.

48': Rohlala Thauvin il est en feu le coquin il a détroussé toute la défense d'Angers avant d'envoyer une frappe sur le gardien.

46': C'est reparti !

45': C'est la mi-temps. L'OM déroule sans trop de problèmes face à Angers même s'il y a eu quelques occasions.

42': T'imagine la semaine de rêve pour les Marseillais?

> Victoire contre Lorient

> Défaite immonde du PSG

> Victoire sur Angers

38': Tout roule pour l'OM dans ce match. Les Olympiens dominent mais 2-0, c'est quand même généraux sur le ratio occasions pour / occasions contre

35': Et sur le contre Lopez passe à rien de faire le 3-0 !!!!

34': N'IMPORTE QUOIIII !!!! LE BILLARD DE OUF dans la défense de l'OM et Pelé doit faire 3 ou 4 arrêt on a rien compris mais c'est un miracle si l'OM a pas pris de but.

32': Payet fait ce qu'il veut aujourd'hui. Il a eu un premier mois un peu compliqué, enfin disons moyen, mais maintenant qu'il est bien en forme il enchaîne le coquin.

29': Roh Cabella!!!! Il a failli mettre une tête à la Boli de quasiment en dehors de la surface.

28': Petite info au passage, Nice a lâché deux points dans la course au titre face à Caen à la maison. Et c'est un moindre mal, les Aiglons étaient menés 2-0 à 30 minutes de la fin.

25': Bon si vous aviez rien de prévu pour ce vendredi soir, sortez.

22': Oh cette parade de Pelé aka l'albatros. Les Angevins étaient à deux doigts du 2-1 là...

19': Ca fait 2-0 !!!! Passe sublime de Payet dans la profondeur pour Cabella qui s'occupe du gardien et pousse au fond. Rien à dire, l'OM déroule.

16': Pas mal Bedimo depuis quelques matchs. Je sais pas si Tonton Pat' va récupérer sa place quand il reviendra.

13': Angers enchaîne deux coups francs et un corner. Je serais les marseillais, j'éviterais d'en laisser trop des comme ça, ils ont deux ou trois dunkers pas mal en face.

11': Franchement il fait une super saison l'ami FloTov. Je serai pas surpris que Deschamps l'appelle jeudi prochain pour la liste face au Luxembourg et à l'Espagne.

9': THAUVIIIINNN !!!!! C'EST PATATOR !!!!!! Quelle mine à quasiment 30 mètres! wow

6': Domination totale de l'OM pour l'instant, sans vraiment de danger sur le but de Michel.

4': Première frappe de Payet. Bien bien bien dans les nuages celle-là.

2': Donc Gomis est de retour sur le banc, mais c'est Cabella qui est titulaire en pointe. Mais les supporters de l'OM doivent être plutôt contents que la panthère soit back

1': C'est partiiii !

20h45: Voilà les compos

20h43: Allez on va partir pour ce match. Vous êtes chauds?

20h16: Ca commence fort ce soir, l'OM chambre le PSG.

Les MTP ont un message à faire passer ce soir... #OMSCO pic.twitter.com/HakrsSIXMO — Allan Chaussard (@AllanChaussard) March 10, 2017

20h15: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr pour ce match de Ligue 1 qui s'annonce bouillant au Velodrome

Une victoire à Lorient, une grosse défaite du PSG... Il ne manque plus à l'OM qu'une bonne performance contre Angers ce vendredi soir pour valider l'une de ses meilleures semaines de l'année. Attention quand même, les Angevins sont sur une bonne série et ont même réintégré le top 10 du classement de Ligue 1. Bref, il ne sera rien donné à l'OM ce soir et il faudra sans doute un grand Payet pour faire la différence. Enfin on l'espère au moins, pour le spectacle quoi.



>> On se retrouve vers 20h40 pour le début de ce live...

