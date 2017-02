Sport

FOOTBALL Le coach italien, si classe d'habitude, a adressé un doigt d'honneur à des supporters du Hertha Berlin le week-end dernier...

Carlo Ancelotti sur le banc du Bayern Munich lors d'un match contre le Hertha Berlin, le 18 février 2017. - PIXATHLON/SIPA

On n'a parlé que de ça toute la semaine en Allemagne. Le doigt d'honneur adressé par Carlo Ancelotti à des supporters berlinois le week-end dernier à la fin du match entre le Bayern Munich et le Hertha a alimenté les discussions. Le coach italien a souhaité mettre les choses au point et clore le débat ce vendredi en conférence de presse.

«C'était la première fois qu'on me crachait dessus»

«C'est la dernière fois que je montre mon doigt à tout le monde, a-t-il assuré, avant de s'excuser pour son geste. C'était la première fois qu'on me crachait dessus, et j'espère que ce sera aussi la dernière. Mais je dois malgré tout contrôler mes émotions, quoi qu'il arrive. C'était une erreur.»

La Fédération allemande de football (DFB), qui avait ouvert une enquête, a renoncé à le poursuivre, mais lui a demandé de faire un don de 5.000 euros à sa fondation caritative. L'incident était survenu le 18 février lors du déplacement du Bayern à Berlin, contre le Hertha. Les Bavarois avaient égalisé (1-1) à la 6e minute du temps additionnel, à la grande fureur du public berlinois.

Pour s'excuser d'avoir fait un🖕à des supporters qui lui avaient craché dessus, Ancelotti va donner 5000€ à la fondation de la Fédération 🇩🇪. pic.twitter.com/KhED3mTxKK — Instant Foot (@lnstantFoot) February 21, 2017

En rentrant au vestiaire, Ancelotti avait été touché par un crachat, et avait levé son majeur en direction de la tribune. Il avait immédiatement reconnu avoir fait un doigt d'honneur. Ses dirigeants l'ont ensuite soutenu, en déclarant que sa réaction était «émotionnellement compréhensible».

