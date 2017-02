Sport

FOOTBALL Le jeune attaquant monégasque, 18 ans, a tout pour devenir un vrai phénomène...

Kylian Mbappé lors de Monaco-Nancy, le 15 novembre 2016. - VALERY HACHE / AFP

De notre envoyé spécial à Manchester,

C’est la grosse cote du jour, à quelques heures de Manchester City-Monaco. Kylian Mbappé, 18 ans et 29 matchs de Ligue 1 dans les pattes, va-t-il être aligné d’entrée pour ce si important 8e de finale aller de Ligue des champions ? Si la logique voudrait tout de même que Valère Germain tienne sa place à côté de Falcao, l’idée a certainement effleuré l’esprit de Leonardo Jardim, qui n’a évidemment rien lâché lundi en conférence de presse.

Le gamin est en pleine bourre. Auteur d’un triplé il y a un peu plus d’une semaine contre Metz, il impressionne toujours plus à chaque sortie. Sa vitesse pourrait faire des ravages dans la défense des Citizens, spécialisée dans la vente de caravane. Titulaire ou plus probablement entrant en cours de match, Mbappé a en tout cas toute la confiance de ses coéquipiers. Pas du genre loquace, Fabinho s’est soudain réveillé lundi quand un confrère lui a demandé ce qu’il en pensait.

18 ans & 1 mois - @KMbappe est le plus jeune joueur à inscrire 7 buts en Ligue 1 sur les 25 dernières saisons. Perle. @AS_Monaco pic.twitter.com/KmBcybxMKc — OptaJean (@OptaJean) February 13, 2017

« Il n’arrête pas de nous surprendre, a ainsi lâché le milieu de terrain. Nous, on le voit chaque jour à l’entraînement, et il fait des choses qui ne sont pas normales. Il a quelque chose de différent. Il va devenir un grand joueur. C’en est déjà un bon, utile pour notre équipe, mais il va encore progresser dans beaucoup de domaines. » On espère juste que sera sous le maillot de Monaco pour quelques saisons encore.

