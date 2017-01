Sport

FOOTBALL Toutes les infos transferts du 22 janvier 2017...

Gonçalo Guedes, joueur de Benfica, courtisé par Monaco et le PSG - STR/AP/SIPA

R.B.

Les principales infos du jour

> Nice tenterait d'obtenir le prêt de Dimitri Payet et de Clément Grenier

> L'OM aurait fait une offre à Angers pour Pépé...

>... et serait intéressé par Patrice Evra

> Le PSG affirme ne pas voir tenté d'attirer Memphis Depay

> Monaco et le PSG se disputent Gonçalo Guedes (Benfica)

18h55: Manchester United décidera cette semaine s'il claquera ou non 45 millions d'euros sur un défenseur suédois...

Décidément, ce mercato n'est pas de tout repos pour Benfica. Outre la rumeur Guedes en Ligue 1, les Lisboètes tremblent en défense. MU est disposé à dépenser beaucoup d'argent pour le défenseur central suédois, dont la clause est fixée à 45 illions d'euros.

18h50: Le Milan AC se renforce

L'Espagnol Deulofeu serait en Italie pour passer sa visite médicale. Il débarquerait à Milan dans l'optique d'un prêt d'Everton.

16h55: Patrick Vieira sur le banc d'une équipe de Premier League?

Selon The Sun, l'ancienne légende d'Arsenal pourrait débarquer du côté de Sunderland. L'actuel manager, David Moyes, est sur la sellette et les dirigeants du club lui chercheraient un remplaçant. Vieira coache actuellement New York City, en MLS.

15h55: Une baston PSG-Monaco pour Gonçalo Guedes?

Selon le quotidien sportif portugais Record, l'AS Monaco serait très bien placé sur le dossier Gonçalo Guedes, joueur extrêmement prometteur évoluant actuellement à Benfica. Par contre, il faudra lâcher les pépètes: les aigles de Lisbonne réclement pas moins de 30 M d'euros.

14h37: Nos confrères de Foot Mercato annoncent que Valence, en négociations avec Lassana Diarra, aurait laissé tomber l'affaire. Le milieu de terrain de l'OM demandait trois millions d'euros annuels, un prix jugé trop elevé par les Espagnols.

Une nouvelle porte se referme pour Lassana Diarra ! https://t.co/g3I2ldQE6E pic.twitter.com/RIHfDBtSjQ — Foot Mercato (@footmercato) January 22, 2017

13h50: Une nouvelle rumeur venue de Chine ? Pas de souci, on est là. The Sun affirme que Wayne Rooney, devenu meilleur buteur de l'histoire de Manchester United samedi, aurait reçu une offre complètement dingue d'un club chinois. Il se verrait proposer plus d'un million d'euros... par semaine. Oui, c'est fou.

12h25: L'OM voudrait donc aussi Patrice Evra. Pour rappel, l'OL est aussi chaud sur le latéral gauche de la Juventus.

#Telefoot

Selon nos informations, l'OM s'est renseigné pour un transfert de Patrice Evra ! pic.twitter.com/w3Nwy9Mzkg — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 22, 2017

11h56: Ah ben ok, les joueurs font les CM des clubs maintenant.

Monaco: Quand Benjamin Mendy et Kylian Mbappé annoncent le départ de Corentin Jean vers le TFC https://t.co/Absd0beIyR via @20minutes pic.twitter.com/kQKiFIE8VB — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) January 22, 2017

11h52: Info Téléfoot. Nice serait intéressé par le profil de Clément Grenier, plus du tout dans les plans de l'OL, et tenterait de négocier un prêt du joueur jusqu'à la fin de saison. Et pourquoi pas ?

10h53: On ne déconne pas à Chelsea. Selon The Times, les Blues seraient partants pour vendre Diego Costa mais ont fixé un prix assez dingue: 150 millions d'euros. Ca fait très cher, même pour les Chinois.

10h25: Alors que du côté de l'OM, on aimerait bien recruter l'Angevin Nicolas Pépé, un temps convoité par Lyon cet hiver. Problème, Angers en demande dix briques.

Info #RMCsport #OM a transmis aujd une offre à Angers pour l'ailier Nicolas Pepe. Discussions en cours. Pepe courtisé par plusieurs clubs🇬🇧 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 21, 2017

9h35: Aulas a accusé Kluivert d'avoir tenté de leur voler Memphis Depay dans les derniers instants du mercato ? Le dirigeant du PSG a répondu samedi, après la victoire des Parisiens à Nantes (2-0). «Je lui ai parlé, a lâché le Néerlandais dans des propos rapportés par L'Equipe. Je n'ai pas essayé de le faire signer et je suis content qu'il joue à Lyon». Hum hum.

9h35: On commence par un nouveau rebondissement dans l'affaire Payet. Selon nos confrères du Daily Mirror, l'OGC Nice serait rentré en contacts avec West Ham pour négocier le prêt de l'international français, qui s'entraîne avec les jeunes du club. On a encore du mal à se dire que c'est crédible, mais cela se rajoute à l'info, lâchée par plusieurs médias anglais, que l'OM aurait abandonné les tractations, trouvant le club londonien trop gourmand.

Une rumeur à la con ? Une info vérifiée ? Un avis tranché ? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n’avez qu’une envie, c’est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l’OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Dimanche 22 janvier

