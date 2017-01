Sport

FOOTBALL L'Allemand a marqué juste avant la pause...

Julian Draxler fête un but lors du match entre Rennes et le PSG le 14 janvier 2017. - DAMIEN MEYER / AFP

RENNES-PSG: 0-1

But: Draxler (39e)

18h52: Avec ce succès, le PSG revient à hauteur de Monaco et à deux points des Niçois. Merci d'avoir suivi ce match avec nous et à bientôt.

18h51: Paris a aussi pu compter sur un très bon Marco Verratti, auteur de la passe décisive sur le but de l'Allemand. Rennes s'est un peu réveillé mais trop tard.

18h49: C'EST FINI. VICTOIRE DU PSG GRACE A UN BUT DE DRAXLER.

90e+3: Le dernier corner pour Rennes, ça pousse...

90e: Ben Arfa qui nous claque une petite roulette. Elle n'a servi à rien mais bon, j'ai assez kiffé.

87e: Le capitaine du PSG est très en forme. Et pas que sur les corners.

Thiago Silva foire son contrôle : derrière il claque un double-contact Ronaldinho. En toute décontraction — William Pereira (@WillyTheKiid) January 14, 2017

86e: Je ne vous dis pas ce qu'il prendrait le père Unai Emery si ça arrivait.

On fait tout pour se faire égaliser à la 91ème. — Pierre B. (@Pierre_B_y) January 14, 2017

84e: Bim boum badaboum. La frappe de Rabiot sorti par un très très bon Costil sur ce coup.

83e: Mais c'est que ça pousse les Rennais. Yo Gourcuff va même au duel de la tête, c'est pour vous dire.

82e: Il ne fait pas toujours les bons choix mais il cavale Diakhaby. Le jeune Rennais a été repris de justesse par Kurzawa.

81e: lol3: «On a perdu toute trace des Bretons. pas d'accord, on a pas perdu les bretons, on est surtout en train de retrouver le psg ! :))» C'est pas faux, mais bon petit match des Rennais quand même.

79e: Rennes pousse un peu. Je peux vous dire que les Parisiens pourront avoir beaucoup de regrets si les Bretons égalisent...

77e: Il a donc fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir Di Maria. L'Argentin remplace Lucas et va pouvoir se dégourdir les jambes.

72e: Et voilà qu'Unai Emery fait sortir Draxler, buteur pour sa première en Ligue 1. Entrée de Rabiot.

70e: Oh, il est pas content. Edinson Cavani sort en faisant la gueule, Ben Arfa rentre.

67e: Je rigole mais Wesley Said vient de tenter sa chance et c'était pas trop mal. Enfin, c'était cadré quoi.

65e: LE TOUT POUR LE TOUT (non, je déconne).

65' Deuxième remplacement pour les Rennais. Kalulu sort, Saïd entre en jeu #SRFCPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) January 14, 2017

62e: AH AH AH. Un nouveau penalty refusé pour le PSG, l'arbitre colle un jaune à Motta pour simulation. Là, c'est logique.

61e: MIRACLE. Une situation un peu chaude dans la surface parisienne mais Gourcuff ne peut reprendre cette balle.

61e: Pendant que Rennes claque un portfolio de ses joueurs sur Twitter. Pourquoi pas après tout.

60e: wlad89: «Je crois que Paris a trouvé un attaquant décisif (un vrai) Draxler 2 matchs 2 buts! Di Maria va avoir du souci à se faire...» Je pense qu'il s'en fait déjà hein...

58e: Les montages les plus moches sont souvent les meilleurs.

56e: Rennes envoie la balle en touche chez les Parisiens pour ensuite leur mettre la pression. Oui, comme au rugby.

54e: Il commence à la jouer trop perso l'ami Draxler. On se calme mon grand.

53e: On dirait Yoann Gourcuff cherchant une solution devant lui.

Concrètement, une sortie extravéhiculaire, c'est ça : 400 km de vide sous les pieds. https://t.co/n8DlOvgi6L #Proxima pic.twitter.com/t5oFpK1NiL — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 14, 2017

51e: Ca demande confirmation contre bien plus fort, mais ce qu'on voit du PSG là c'est vraiment pas mal.

48e: Le mec profite du banc de touche du Roazhon Park. C'est quand même assez cool, non ?

Si Draxler arrive à enchainer à ce niveau, c'est Angel Di Maria qui peut s'inquiéter #SRFCPSG pic.twitter.com/uHxgg2vnvI — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 14, 2017

46e: C'EST REPARTI.

17h59: Pas content de l'arbitre Marco. Mais pas du tout.

🎙 Marco #Verratti assez remonté contre l'arbitrage mais surtout admiratif du bijou de Julian #Draxler à la mi-temps de #SRFCPSG pic.twitter.com/sPu5MBmQQt — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 14, 2017

17h46: C'EST LA PAUSE. Draxler est en forme et a marqué pour sa première titularisation en Ligue 1. Marco Verratti fait aussi beaucoup de mal aux Rennais.

44e: On a perdu toute trace des Bretons. Envoyez moi un mail si vous avez des nouvelles.

41e: Le pauvre Costil ne peut rien faire, c'est juste que sa défense est complètement aux fraises sur le coup.

39e: BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE DRAXLER. L'ALLEMAND ENROULE PARFAITEMENT SA FRAPPE DU DROIT A L'ENTRE DE LA SURFACE. RAS DU POTEAU GAUCHE.

37e: Sur Twitter, le débat se poursuit sur le péno refusé à Verratti. Et vous, quel est votre avis? Filez dans les commentaires me le donner.

#Verratti est victime de sa "réputation". Le contact joueur-goal est quasi tjrs le même, n'importe quel autre joueur aurait eu péno #SRFCPSG — Jonathan Zebina (@JonathanZebina) January 14, 2017

35e: En revanche, ça devient compliqué pour les Bretons. Ca va craquer avant la pause tout ça.

33e: C'est un peu ça. Il était tellement désespéré, je lui aurais donné le Bon Dieu sans confession.

31e: Ragez pas les Parisiens et lisez ça.

Y a 20.000 fois pénalty. L'arbitre s'est trompé. Dont acte. On ferme sa gueule et on revient pour marquer. — Pierre B. (@Pierre_B_y) January 14, 2017

29e: VERRATTI. L'Italien réclame un péno pour une faute de Costil mais l'arbitre lui met un jaune pour simulation. En gros, il est accusé de tendre la jambe à outrance pour toucher le dos du goal rennais. Ce qui est très dur.

27e: Kalulu est tout seul, joue en décalé et en plus, on lui envoie des balles aériennes. Y a pas un problème Christian Gourcuff là ?

26e: C'est Rennes en face, pas Boca Juniors hein. Détendez vous.

On entends que les supporters parisiens, les meilleurs 👏🏼❤️ — Verratti💎 (@morgane59122) January 14, 2017

23e: Le rythme est un peu retombé. Et pour tout vous dire, j'ai un petit coup de barre là. Réveillez moi avec vos commentaires.

19e: Kalulu se fait démonter à chaque duel avec Thiago Silva ou Marquinhos. J'ai peur pour lui.

18e: Le goal rennais est mon gardien dans mon Petit Gazon. Je suis donc son plus grand fan cet après-midi.

16e: Draxler veut se montrer, on dirait moi en 5e au premier cours d'Histoire-Géo de l'année. Ouais, j'adorais cette matière.

14e: Rennes ne tente pas juste de blinder derrière. C'est sympa, mais ça ne garantit rien non plus.

11e: Le père Grosicki n'a pas de pied gauche mais c'est quand même plutôt un joueur. En tout cas, c'est le Rennais le plus actif depuis le début du match.

10e: Ca rage déjà dans la team rouge et noir. Courage.

Bonne idée de mal tirer les corners, on devrait en avoir 20 dans ce match. — Larbi Tranculay (@Larbi_Tranculay) January 14, 2017

8e: Joli petit enchaînement feinte de frappe puis frappe de Draxler. Par contre, faut éviter de tirer sur le gardien, on n'est pas en Bundesliga ici (oui, c'est gratuit).

7e: On va vivre un très joli match je sens. De quoi lancer cette petite soirée raclette que vous avez prévue chez vous.

5e: Draxler avait fait sauter le slip de Danzé avec son accélération mais Gelson est venu le sécher. C'est de bonne guerre.

4e: "J'ai honte de ce centre de Grosicki." Mon collègue est supporter rennais, il a peur de prendre très cher. Je n'ose lui donner tort.

1ere: L'ENORME OCCAS DE CAVANI. L'avant-centre du PSG a mis un exter du droit tout pourri alors qu'il n'avait qu'à ajuster Costil. On se réveille les Rennais.

1ere: On va vibrer. Promis.

1ere: C'EST PARTIIIIIIIIIIIIIIIIII.

16h57: Tout le monde est sur le terrain, on est chauds. Et vous ? Venez me le dire dans les commentaires.

16h54: J'ai pas tout compris, mais Unai semble être sûr de son coup pour Draxler.

16h43: Il déconne pas Gourcuff quand il dit qu'il va miser sur les jeunes.

16h36: Selon lequipe.fr, une rixe aurait éclaté entre ultras parisiens rivaux sur une aire d'autoroute sarthoise. Deux personnes auraient été blessées et un car a été endommagé.

16h10: Trapp encore titulaire. Confirmation qu'Alphonse Areola est redevenu numéro 2.

16h09: Kalulu seul en pointe alors que l'OL en voulait même pas sur le banc...

#SRFCPSG la compo de Rennes : Costil - Danzé, Gnagnon, Mexer, Baal - Fernandes, André - Prcic, Gourcuff, Grosicki - Kalulu — Foot Mercato (@footmercato) January 14, 2017

16h08: C'est confirmé, Draxler est titulaire devant avec Cavani et Lucas. Di Maria sur le banc.

Compo PSG. Trapp - Meunier, Marquinhos, T. Silva (cap), Kurzawa - Verratti, T. Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler. — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) January 14, 2017

16h: Côté breton, on va voir comment ça se débrouille sans Paul-Georges Ntep, parti à Wolfsbourg. Pour l'instant, on a vu juste vu arriver en prêt le jeune Lyonnais Aldo Kalulu, laissé au bout du banc de l'OL cette saison. Rien de fou quoi.

16h: On parle de Draxler, mais on suggère aux Bretons de surveiller de très près Thiago Silva, auteur d'un doublé de la tête contre Metz mercredi en Coupe de la Ligue. C'est simple, le capitaine du PSG a inscrit cinq fois le même but depuis le début de la saison.

16h: C'est LA grande recrue du mercato parisien. Acheté plus de 40 millions d'euros cet hiver, Julian Draxler va connaître sa première titularisation sous le maillot du PSG à Rennes. Une entrée en matière sympa pour l'Allemand, auteur d'un but lors de sa première entrée contre Bastia en Coupe de France il y a une semaine. Ce qu'on attend de lui? Du mouvement, des dribbles, des accélérations, contre une équipe rennaise balayée 4-0 au Parc début novembre.

