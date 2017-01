R.B. avec AFP

La Fifa a adopté mardi «à l'unanimité» le passage à 48 équipes dès la Coupe du monde 2026 avec une première phase de 16 groupes de 3 équipes, a annoncé mardi l'instance sur son compte Twitter.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.